Un club din Liga 1 a decis sa suspende toate contractele fotbalistilor legitimati

Masura se va mentine atat timp cat in Romania va fi stare de urgenta."Consiliul de Administratie A.F.C.Hermannstadt a decis sa suspende contractele fotbalistilor legitimati pentru cat timp se va mentine starea de urgenta in Romania! Masura vine ca o consecinta a faptului ca obiectul contractului incheiat nu mai poate fi adus la indeplinire. Asta daca tinem cont ca in prezent nu se stie cand se va relua activitatea fotbalistica din tara noastra.A.F.C. Hermannstadt le-a propus jucatorilor nostri prelungirea duratei contractelor cu o perioada egala cu cea a suspendarii. Prin urmare, aceasta va fi singura clauza care va fi modificata in intelegerile actuale, drepturile financiare ramanand neschimbate.In acest moment, stafful si toti fotbalistii nostri se afla in autoizolare si se pregatesc individual dupa un program stabilit in prealabil", se arata intr-un comunicat al sibienilor.3 e locul ocupat de Hermannstadt in clasamentul din play-out-ul Ligii 1.I.G.