Un club din Liga 1 nu si-a mai platit de doua luni jucatorii

"In urma unor articole aparute in presa centrala despre situatia financiara a AFC Hermannstadt, conducerea FCH dezminte orice intentie de vanzare a clubului! Subliniem: AFC Hermannstadt nu este de vanzare, nu este nici in criza! Din contra, clubul nostru este pe o linie de dezvoltare menita sa formeze o echipa performanta la Sibiu. Vrem sa crestem FCH din toate punctele de vedere, mai ales sportiv si financiar. Tocmai de aceea se poarta discutii cu potentiali noi investitori, atat din tara, cat si din strainatate, care sa creada si sa aiba incredere in acest proiect. De asemenea, recunoastem si ne asumam ca exista in prezent doua luni restante de plata la jucatorii legitimati la echipa. Fiindca ne asumam asta, vom lua in scurt timp masurile aferente. Saptamana viitoare, pana la urmatorul meci din Liga I, programat vineri, 8 noiembrie, ora 20:30, fotbalistilor nostri li se va plati unul dintre cele doua salarii restante, urmand ca pana in pauza competitionala de la mijlocul lunii noiembrie, sa le fie virat si celalalt salariu", se arata intr-un comunicat de presa postat pe site-ul oficial al clubului.Sursa mentionata precizeaza ca echipa pregatita de Eugen Neagoe ar urma sa joace in curand meciurile de pe teren propriu la Sibiu:"Consideram ca eforturile noastre de a mentine AFC Hermannstadt pe prima scena a fotbalului romanesc nu ar trebui sa treaca neobservate. Suntem nevoiti sa nu jucam la Sibiu, in fata fanilor nostri, pentru al doilea sezon consecutiv, iar acest lucru nu ne aduce nici un beneficiu financiar. Totodata, cheltuielile suportate sunt pe masura. Nu trebuie trecut cu usurinta peste faptul ca in acest moment se fac eforturi considerabile sa putem reveni acasa pana la sfarsitul acestei luni. Speram ca aceste ipoteze lansate in presa sa nu faca uitat in spatiul public rezultatul pozitiv obtinut de echipa noastra in derby-ul judetului Sibiu (1-1 cu Gaz Metan, la Medias, n. red.). Avem tot respectul pentru suporterii AFC Hermannstadt, pe care ii asiguram de continuitatea echipei!"