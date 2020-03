Un fost patron din Liga 1, condamnat la 3,3 ani de inchisoare: Suma uriasa care va fi confiscata de statul roman de la el

Ziare.

com

Fostul patron al formatiei Jiul Petrosani si fost vicepresedinte al PNL Hunedoara a fost gasit vinovat intr-un dosar legat de o finantare din fonduri europene acordata pentru modernizarea ambulatoriului Spitalului Judetean de Urgenta Deva, anunta Gazeta de Dimineata Tribunalul Hunedoara a dictat pedeapsa in dosarul de infractiuni de coruptie, complicitate la infractiunea de folosire de documente false care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Instanta a decis interzicerea dreptului de a fi ales in autoritati publice sau functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, si dreptul de a fi administrator, director sau asociat ti CA-ul unei societati comerciale.Conform sentintei, de la Simota se va confisca in favoarea statului suma de 2.582.629,12 lei.Sentinta nu este insa definitiva, Simota avand dreptul de a o contesta cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.