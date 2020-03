Un nou stadion modern in Romania

Ziare.

Potrivit vicepresedintelui Sepsi OSK, Kertesz David, fondurile pentru construirea stadionului provin de la Guvernul Ungariei, iar pana in prezent s-au investit peste 12 milioane de euro."Preconizam ca anul acesta, in luna noiembrie, sa taiem panglica, daca totul va merge asa cum ne dorim noi", a declarat Kertesz David, care a prezentat in premiera, in cadrul unei conferinte de presa, cum va arata viitorul stadion.Construit in vecinatatea salii polivalente Arena Sepsi, la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, stadionul va avea 8.400 de locuri in tribune suspendate, iar terenul va avea o suprafata de 105x68 metri, conform normelor UEFA, cu incalzire subterana a gazonului si nocturna de ultima generatie.In vecinatatea acestuia au fost amenajate trei terenuri de fotbal, unul cu iarba sintetica si doua cu iarba naturala, unde se antreneaza deja micii fotbalisti de la Centrul de copii si junior si urmeaza sa fie amenajate peste 500 de locuri de parcare pentru suporteri, precum si 22 de locuri de parcare pentru autobuze si autocare.Stadionul va fi prevazut, printre altele, cu vestiare pentru sportivi si antrenori, spatii administrative si comerciale, case de bilete, sala de conferinte, conditii pentru televizarea meciurilor, precum si cu piscina si sauna.In prezent Sepsi OSK joaca pe stadionul aflat in Cartierul Simeria din Sfantu Gheorghe, transferat anul trecut din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in cel al municipalitatii, care a fost modernizat in 2017, dupa ce echipa de fotbal a promovat in Liga I.