Un oficial LPF dezvaluie cand s-ar putea relua Liga 1 si in ce conditii se va juca

Oficialul LPF spune ca planul e ca meciurile sa reinceapa pe 5 iunie si sa se termine la 25 iulie.Meciurile se vor disputa, cel mai probabil, fara spectatori."Avem un obiectiv clar, si anume sa disputam toate meciurile ramase de jucat in acest sezon. Numai in acest fel putem sa ramanem in contractul pe care il avem la momentul acesta, fara sa intervina modificari, mai ales in ceea ce priveste suma pe care urmeaza sa o plateasca partenerul nostru media. O diminuare a numarului de meciuri nu este luata in calcul si nici nu cred ca poate fi luata in calcul deoarece pot aparea anumite dispute juridice", a spus Justin Stefan la Telekom Sport "Daca incepem la 5 iunie pe programul transmis azi catre FRF am putea termina la data de 25 iulie. Ar mai fi dupa aceea finala de Cupa Romaniei. De principiu, in cel mai bun caz, probabil vorbim de o saptamana de vacanta intre sezoane. E clar ca mult timp de acum inainte vom discuta de un fotbal fara spectatori. Cred ca acel numar de 240 de oameni se refera, mai degraba, la cei care intra in meci, in organizare, in zona de particirae si in niciun caz la publicul spectator", a adaugat acesta.In play-off-ul Ligii 1 au mai ramas de disputat 8 etape, in timp ce in play-out mai sunt de jucat 12 runde.