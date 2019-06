Un patron din Liga 1 anunta ca a pierdut "enorm de multi bani", dar e fericit ca apare la TV

Ziare.

Iftime anunta ca e pe minus cu 7 sau 8 milioane de euro si ca singurul patron din Liga 1 care castiga bani de pe urma fotbalului e Gigi Becali."Am pierdut foarte multi bani din fotbal, enorm de multi. Becali e singurul care a castiga, el are fler. Dar a avut sansa sa si preia o echipa mare, daca era la Alba Iulia nu cred ca reusea. Sunt 7-8 milioane de euro pe care i-am pierdut in fotbal", a spus Iftime la Prosport Live Exista insa si o latura pozitiva in a investi la un club din Liga 1, si anume notorietatea."M-am ales cu notorietate, ca ma chemati dumneavoastra aici. Oamenii care sunt in companiile pe care le conduc au o influenta mare. Ei s-au alaturat proiectelor pentru ca ma cunosc din fotbal si se trateaza altfel problema", a completat acesta.2 e locul pe care FC Botosani a terminat in clasamentul din play-out, in sezonul 2018/2019 al Ligii 1.