Un patron din Liga 1 cere demiterea sefului LPF: "Trebuie schimbat Iorgulescu!"

Valeriu Iftime, seful celor de la Botosani, spune ca Liga se opune introducerii arbitrajului video in campionatul intern si numai demiterea lui Iorgulescu ar putea debloca situatia."Am vorbit cu presedintele arbitrilor si ei vor mai mult ca noi sa puna VAR. Trebuie bani. La noi, problema este Liga. La Liga trebuie schimbat Iorgulescu. Punct. Nu face nimic, nu are nicio actiune. Liga trebuie sa faca rost de bani. Sa convinga cluburile... Nimeni nu vrea, nici Hagi nu vrea sa plateasca...In afara de noi si FCSB , nimeni nu vrea sa plateasca. Sunt sase care vor VAR, dar numai doi sunt de acord sa plateasca, iar restul nu vor. Eu am spus da, platim. Faceti licitatie, vedeti cat costa. Daca imi spui ca la anul trebuie sa dau 300.000 de euro, ii punem", a spus Valeriu Iftime, citat de ProSport FCSB si Botosani au solicitat de mai multe ori introducerea arbitrajului video, insa LPF s-a opus.Liga sustine ca acest sistem ar costa foarte mult, cateva milioane de euro anual, bani pe care cluburile nu sunt dispusi sa ii achite din drepturile TV.