Viitorul, in afara locurilor de play-off: Cum arata clasamentul, programul ultimei etape si calculele calificarii

Ziare.

com

Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat, constantenii ocupa locul 7 si au nevoie de un pas gresit al uneia dintre contracandidate pentru a prinde unul dintre primele sase locuri.Cum arata clasamentul Ligii 1 cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat:1. CFR Cluj 49p2. Craiova 46p3. FCSB 43p4. Botosani 42p5. Astra 41p6. Gaz Metan 40p----------------7. Viitorul 39p8. Dinamo 34p9. Sepsi 32p10. Hermannstadt 25p11. Chindia 24p12. Poli Iasi 22p13. Clinceni 21p14. VOluntari 17pPrimele patru clasate sunt sigure de prezenta in play-off, in timp ce pentru ultimele doua locuri se vor duela Astra, Gaz Metan Medias si Viitorul.Astra Giurgiu - SepsiGaz Metan Medias - DinamoViitorul - ClinceniPentru a ajunge in play-off, giurgiuvenilor le e suficient un egal cu Sepsi.Gaz Metan Medias are nevoie de o victorie cu Dinamo sau chiar si de un egal, in functie de ce face Viitorul.Trupa lui Gica Hagi merge in play-off cu o victorie, dar doar daca Astra pierde sau Gaz Metan Medias obtine cel mult un egal cu Dinamo. Constantenii se pot califica si cu un egal, insa cu conditia ca mediesenii sa fie invinsi de Dinamo.Ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 1 se va disputa in weekendul ce urmeaza.I.G.