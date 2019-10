Vom avea arbitraj video in Liga 1 - oficial

Ziare.

com

De asemenea, in play-off-ul acestui sezon vor fi meciuri ce vor beneficia de aceasta tehnologie pentru testarea implementarii VAR in Romania.Mai mult, forul condus de Gino Iorgulescu spune ca echipele din Liga 1 nu vor plati in plus, costurile urmand a fi suportate de LPF "Pentru corecta informare a publicului, inclusiv a unora dintre reprezentantii cluburilor membre, aducem la cunostinta faptul ca inca de la implementarea arbitrajului video in campionatele disputate in vestul Europei am intreprins demersuri pentru implementarea acestui sistem la nivelul competitiei Casa Liga I. In acest sens am initiat contacte atat cu furnizorii interni si externi de solutii tehnice pentru arbitrajul video, cat si cu FIFA si FRF , responsabil pentru asigurarea specializarii arbitrilor pentru acest sistem de arbitraj.In urma demersurilor efectuate, ne face placere sa va informam ca,la nivelul competitiei Casa Liga I. Facem precizarea ca acest demers nu va implica niciun cost suplimentar din partea cluburilor membre LPF, cu exceptia costurilor aferente baremurilor arbitrilor VAR. In situatia in care sistemul tehnic va fi functional, conform reglementarilor FIFA in vigoare, precum si in functie de disponibilitate de resurse umane specializate pregatite de FRF, intentionam sa testam sistemul de arbitraj video la unele meciuri din cadrul play-off-ului actualei editii a campionatului Casa Liga I", se arata intr-un comunicat al LPF.Reactia Ligii vine dupa ce patronul celor de la FC Botosani a cerut demiterea lui Gino Iorgulescu pentru ca LPF ar refuza sa implementeze sistemul VAR in fotbalul romanesc.M.D.