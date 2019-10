Ioan Becali anunta un transfer istoric pentru Liga 1: Care este jucatorul ce poate bate toate recordurile

Ziare.

com

Florinel Coman este fotbalistul ce va fi cumparat cu peste 10 milioane de euro, spune Becali.Chiar daca patronul FCSB anunta ca va incasa 50 de milioane de euro pe atacant, varul sau este de parere ca il va vinde mult mai ieftin in momentul in care va avea o oferta concreta."Poate nu 40 (de milioane de euro - n.red.), nu 30, dar va spun... Cand Gigi va avea niste oferte scrise si acolo vor fi 15, 18, 17, 20 de milioane... Dar sa o vada scrisa sau sa vina cineva sa ii spuna, se impaca el pana la urma. Dar pana acum nu a avut decat una de noua si a refuzat-o.Are timp pentru ca are 21 de ani, anul asta pot sa fie cluburi care sa vina sa ii ofere 15 milioane si sa spuna ca il lasa sa joace pana la vara. Sunt zeci si zeci de posibilitati", a declarat Ioan Becali la Realitatea TV.Florinel Coman este un mijlocas ofensiv cumparat de FCSB de la Viitorul lui Hagi si care se afla in momentul de fata intr-o forma de invidiat.Recent, Gigi Becali sustinea ca va incasa 50 de milioane de euro din transferul sau, insa pana acum n-a avut nicio oferta concreta.M.D.