Transfer de marca pentru o echipa din Liga 1: Au luat un atacant trecut pe la Monaco!

Edgar Salli este international camerunez si a semnat un acord pe doua sezoane cu cei de la Sepsi Sfantu Gheorghe."Echipa noastra s-a intarit cu un international! Sepsi OSK a reusit sa perfecteze un nou transfer: internationalul camerunez Edgar Salli a devenit oficial jucatorul echipei noastre. Atacantul, in varsta de 26 de ani, a semnat un contract valabil pe doi ani cu clubul nostru. Edgar Salli, cu 38 de meciuri in echipa nationala a Camerunului, ultima oara a jucat la 1. FC Nurnberg, dar a mai evoluat in cariera, printre altele, si la Monaco sau FC St. Gallen", se arata intr-un comunicat al ardelenilor.Salli a fost transferat de Monaco pe cand avea numai 19 ani, insa nu a reusit sa se impuna la echipa din principat si a fost imprumutat succesiv la formatii ca Lille , Academica Coimbra sau St. Gallen.Din 2016 el a jucat in Germania, pentru Nurnberg.M.D.