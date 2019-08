Messi si Ronaldo, declaratii superbe despre cea mai cunoscuta rivalitate din fotbal

Ziare.

Argentinianul a fost cel care a dat tonul, marturisind ca ii lipseste rivalitatea cu Ronaldo."Era dragut cand il aveam pe Cristiano in La Liga, mai ales pentru ca era la Real Madrid. Acum e la o alta echipa mare si il urmarim din Spania", a declarat Leo.Ronaldo nu a ramas dator si a lasat impresia ca isi doreste chiar o relatie mai stransa cu rivalul sau."Dupa ce am fost concurenti in ultimii 15 ani avem o relatie foarte buna. Nu am cinat impreuna inca, dar in viitor... Imi e dor putin sa joc in Spania. Messi si cu mine am purtat o mare batalie. Ne-am ajutat reciproc sa fim mai buni. Rivalitatea aceasta este parte din istoria fotbalului."Cristiano Ronaldo si Leo Messi si-au impartit in ultimii ani cele mai importante trofee individuale din fotbalul mondial in ultimul deceniu.M.D.