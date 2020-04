Ce spune Messi despre o eventuala plecare de la Barcelona

Ziare.

Pe contul sau de Instagram, Messi a calificat drept "fake news" informatia difuzata de postul argentinian TNT Sports referitoare la iminenta sa trecere la Inter Milano, alaturi de spaniolul Thiago Alcantara, fostul jucator al lui FC Barcelona, care evolueaza in prezent la Bayern Munchen.De asemenea, decarul Barcelonei a negat faptul ca l-ar fi ajutat cu bani pe brazilianul Ronaldinho, cu care a fost coleg la FC Barcelona, pentru ca acesta sa poata iesi din inchisoarea in care a stat o luna, in Paraguay. Messi a calificat aceasta informatie drept "minciuna numarul 2" difuzata de aceeasi sursa.Lionel Messi (32 ani), sextuplu castigator al Balonului de Aur, si-a petrecut intreaga cariera la FC Barcelona, alaturi de care a cucerit in total 34 de trofee.