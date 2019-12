Lionel Messi a castigat Balonul de Aur 2019

Ziare.

Sud-americanul i-a invins in marea finala pe Virgil Van Dijk, fotbalistul anului in viziunea FIFA , si pe eternul sau rival, Cristiano Ronaldo Victoria lui Leo in topul realizat de France Football nu este chiar o surpriza, ea fiind anuntata pe diverse surse de cateva saptamani. Ceea ce surprinde insa este pozitionarea lui Ronaldo.Foarte multe voci au sustinut in ultimele zile ca portughezul de la Juventus nu va prinde podiumul, insa Cristiano ramane inca unul dintre cei mai mari jucatori in activitate.Messi si-a primit trofeul de la castigatorul de anul trecut, Luka Modric, iar apoi a oferit o imagine istorica, asezandu-l langa precedentele cinci. Argentinianul este primul fotbalist din istorie ce obtine sase Baloane de Aur.Iata si cum arata clasamentul final al Balonului de Aur 2019:1. Lionel Messi2. Virgil van Dijk3. Cristiano Ronaldo 4. Sadio Mane5. Mohamed Salah6. Kylian Mbappe7. Alisson8. Robert Lewandowski9. Bernardo Silva10. Riyad Mahrez11. Frenkie de Jong12. Raheem Sterling13. Eden Hazard14. Kevin de Bruyne15. Matthijs de Ligt16. Sergio Aguero17. Roberto Firmino18. Antoine Griezmann19. Trent Alexandre-Arnold20. Pierre-Emerick AubameyangDusan Tadic22. Son Heung-min23. Hugo Lloris24. Marc-Andre ter StegenKalidou Koulibaly26. Karim Benzema Georginio Wijnaldum28. Joao FelixMarquinhosDonny van de Beek