Pleaca Messi de la Barcelona? Guardiola stie unde va juca starul argentinian in sezonul urmator

Fostul sau antrenor, Pep Guardiola, e convins, insa, ca Messi va ramane la Barcelona si chiar isi va incheia cariera pe Camp Nou."Va ramane la Barcelona si cred ca-si va incheia cariera acolo", a spus Guardiola in cadrul unei conferinte de presa.Lionel Messi (32 de ani) are 711 meciuri jucate pentru Barcelona, in care a reusit nu mai putin de 622 de goluri!Site-ul transfermarkt.com il coteaza la 140 de milioane de euro, iar contractul cu Barcelona expira in vara lui 2021.40 de milioane de euro pe an e salariul lui Messi la formatia catalana.I.G.