Ce spune Leo Messi dupa calificarea Argentinei in semifinalele Copa America si cum vede presa argentiniana marele derbi cu Brazilia

Argentina a trecut vineri de Venezuela cu 2-0 pe Maracana din Rio de Janeiro, dupa un joc mai degraba fad si fara stralucire: "Nu jucam la nivelul la care speram. Brazilia e favorita, are jucatori ce fac diferenta, dar valorile sunt egale", si-au inceput analiza cei de la Ole , cel mai important cotidian sportiv din tara tangoului."Atitudine, mandrie si ceva fotbal, umilinta, transpiratie si determinare au fost atributele etalate in templul mondial al fotbalului. E prematur sa dam verdicte, dar macar exista speranta, dupa atatea deceptii, inaintea El Clasico", au continuat cronica jurnalistii amintiti mai sus.Chiar Leo Messi recunoaste ca este departe de nivelul sau cel mai bun, intr-o declaratie facuta pentru ziarul citat mai sus, imediat dupa terminarea partidei cu Venezuela, la zona mixta: "Nivelul meu de joc nu e cel mai bun, nu am evoluat cum ma asteptam. E greu pentru echipele care ataca, care vor sa domine si sa construiasca la acest turneu. Este complicat sa dai o favorita in semifinale, valorile sunt egale, dar Brazilia e gazda.O respect si cred ca are prima sansa, bazandu-se pe destui fotbalisti tehnici, ce fac diferenta, insa si pe forta echipei. Si ei au avut destule probleme cu Paraguay, dovada ca oricine poate bate pe oricine aici".Marele star al Barcelonei, cu 5 Baloane de Aur in palmares, a tinut sa critice dur si terenurile pe care se joaca la aceasta Copa America din Brazilia: "Terenurile sunt foarte proaste, e rusinos sa joci in aceste conditii. Nu te ajuta sa ai posesia, nu poti controla mingea, parca e iepure, sare in toate directiile. Am fost insa solizi in aparare si ne-am creat destule ocazii".Argentina a spart o serie de 3 meciuri la rand fara victorie in fata Venezuelei, inainte de partida de vineri din sferturile Copa America.Brazilia - Argentina are loc pe 3 iulie, in plina noapte in Romania, incepand cu 3.30, LIVE pe EuroSport.Ultima victorie intr-un meci oficial al "pumelor" cu marea rivala a venit abia in 2005.D.A.