Cum se simte Leo Messi dupa problemele medicale din ultima perioada

Ziare.

com

Atacantul argentinian s-a accidentat la pulpa piciorului drept la primul antrenament de la reluarea pregatirilor, accidentare care l-a facut sa rateze turneul de pregatire al "Barcei" din Statele Unite.Messi s-a antrenat singur dimineata inainte de a se alatura coechipierilor sai in cursul dupa-amiezii. Chiar daca titularizarea sa pentru meciul de duminica cu Betis nu este inca decisa, Barcelona se confrunta insa mai multe indisponibilitati in atac dupa meciul de la Bilbao.Uruguayanul Luis Suarez va fi absent o luna din cauza unei accidentari musculare la pulpa piciorului drept, iar francezul Ousmane Dembele cinci saptamani pentru o accidentare la coapsa stanga.Catalanii ar putea conta, in schimb, pe noua achizitie Antoine Griezmann.