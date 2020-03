Decizia luata de jucatorii de la FC Barcelona dupa ce clubul le-a propus micsorarea salariilor cu 70%

Ziare.

"Comitetul director al FC Barcelona , membrii echipelor din toate sporturile si majoritatea echipei de baschet au ajuns la un acord pentru a-si reduce salariile in perioada in care in Spania este stare de alerta din cauza COVID-19'', se arata intr-un comunicat al clubului.''In cazul primei echipe de fotbal a clubului, reducerea va fi mai mare de 70%. Acest gest suplimentar al echipei, alaturi de cel pe care il va face intreg clubul, va garanta salariile personalului non-sportiv, sub rezerva unui plan de somaj partial din saptamana aceasta'', se precizeaza in comunicat.Vedeta catalanilor, argentinianul Lionel Messi , a postat un mesaj pe contul sau de Instagram pentru a lamuri situatia.''Dorim sa clarificam faptul ca noi am fost de acord de la bun inceput sa ni se reduca salariile deoarece intelegem pe deplin ca este o situatie exceptionala si suntem intotdeauna primii care ajuta clubul cand ni se cere. Daca pana acum nu am vorbit despre asta, a fost pentru ca prioritatea noastra era aceea de a identifica solutii viabile in sprijinul clubului, dar si pentru cei care sunt puternic afectati de aceasta criza'', a spus Messi.Saptamana trecuta, FC Barcelona anunta o diminuare a salariilor personalului sau pentru a atenua impactul financiar produs de pandemia de coronavirus, care afecteaza grav Spania. "In fapt, este vorba de o reducere a zilei de munca, impusa de circumstante si de masurile de protectie luate si, in consecinta, reducerea proportionala a retributiilor prevazute in contractele respective", explica gruparea.In paralel cu masurile economice, clubul preciza ca va pune la dispozitie bazele sale serviciului de sanatate din Catalonia.