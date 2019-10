Leo Messi, despre "relatia tumultoasa" cu Griezmann, relatata de presa

Ziare.

"Nu avem nicio problema, desigur. Invatam sa ne obisnuim unul cu altul. Relatia este buna cu toata lumea, iar vestiarul este unit", a spus Messi dupa victoria la limita obtinuta de Barca in fata liderului din Serie A, Inter Milano (2-1), miercuri seara, in cadrul etapei a doua a Ligii Campionilor.Referindu-se la evolutia echipei sale, liderul gruparii de pe Camp Nou a spus: "Suntem constienti ca nu traversam cel mai bun moment si aveam nevoie de aceasta victorie pentru a lansa lucrurile. Incepand de acum, trebuie sa crestem in forta. Venim dupa doua succese in meciuri importante si speram ca aceasta dinamica va continua".Antoine Griezmann, venit in aceasta vara la Barca, in schimbul sumei de 120 milioane euro, a explicat marti, in cursul unei conferinte de presa, ca "nu vorbeste prea mult" cu Messi, exprimandu-si dorinta de a dezvolta o "conexiune" mai buna pe teren cu acesta.Presa iberica a scris ca starul argentinian ar fi preferat o intoarcere a brazilianul Neymar de la Paris Saint-Germain in locul recrutarii campionului mondial francez.