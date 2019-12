Leo Messi, noi cifre fabuloase pe Camp Nou, dupa inca un gol marcat intr-o victorie a Barcelonei (Video)

Ziare.

Barca a castigat cu 4-1 partida cu Alaves, iar Messi a punctat pentru golul de 3-1 in minutul 69. A fost al 250-lea gol al sau pe Camp Nou, o performanta reusita in doar 234 de meciuri , asadar o medie de 1,06 goluri pe meci pentru sud-american.In plus, jucatorul din Argentina a urcat si pe locul 1 in clasamentul golgheterilor din Primera, cu 13 goluri in acest sezon, unul peste Karim Benzema , starul lui Real Madrid , care va evolua duminica de la 22, cu Bilbao.Pe acest link puteti urmari golul lui Messi din partida cu Alaves.Recent, Leo l-a depasit pe Ronaldo in clasamentul Baloanelor de Aur castigate, Messi trecand la 6, in timp ce Ronaldo, plecat intre timp de la Real la Juventus, a ramas cu 5. In plus, pentru Messi este al 9-lea sezon la rand in Primera in care termina un an calendaristic cu minim 50 de goluri marcate. Barcelona e lidera Spaniei cu 39 de puncte, insa poate fi egalata de Madrid, daca aceasta va invinge pe bascii de la Bilbao, duminica de la 22.In jocul cu Alaves au mai punctat Suarez, Griezmann si Vidal.