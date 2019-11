Leo Messi, nou hattrick senzational in tricoul Barcelonei. L-a egalat pe Ronaldo si a bifat si alte recorduri de pus in rama (Video)

Ziare.

com

Argentinianul a marcat trei goluri , primul venind din penalti, iar ultimele doua din lovituri libere splendid executate. Dupa aceasta evolutie, Messi a ajuns la 34 de hat-trick-uri in La Liga, egalandu-l pe marele sau rival Cristiano Ronaldo . In plus, pentru Lionel acesta este cel de-al 11 an consecutiv in care marcheaza minim 40 de goluri Prima data cand Messi marca un hattrick pentru Barcelona se intampla in martie 2007. Sambata, marele jucator din America de Sud a bifat al 52-lea hat-trick din cariera sa, dupa ce a inscris, culmea, si al 52-lea gol din lovitura libera.In plus, in ultimele 8 sezoane, Leo Messi a marcat din lovitura libera 29 de goluri, mai multe de unul singur decat multe echipe mari din primele 5 campionate ale Europei, cum ar fi: Juventus (27), Real Madrid (23), Roma (21), Lyon (21) si PSG (20).Pe acest link , puteti urmari in imagini VIDEO golurile lui Messi de sambata.Tot sambata, Real Madrid a invins in deplasarea de la Eibar, scor 4-0, prin golurile lui Benzema o dubla, Sergio Ramos si Valverde.Barca e lidera in clasament cu 25 de puncte, la egalitate cu Real, dar cu un golaveraj mai bun, plus 18 fata de plus 16.