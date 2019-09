Leo Messi, reactie dura dupa un nou esec al Barcelonei in acest sezon: Nu va mai juca titular de aici incolo

Ziare.

Barcelona a pierdut sambata seara la Granada in deplasare, scor 0-2, Granada fiind o echipa nou-promovata, dar in acest moment pe primul loc in La Liga.Leo Messi, cel care a intrat dupa pauza in intalnirea amintita mai sus, a luat se pare o decizie radicala. Si anume, dupa cum scrie cotidianul Don Balon , le-a transmis apropiatilor ca "Rakitic nu va mai juca titular de aici incolo in meciurile importante".Mijlocasul croat a fost aproape de o despartire de Barcelona in aceasta vara, dupa aducerea lui Frankie de Jong de la Ajax Amsterdam . De asemenea, s-a scris ca el ar fi putut fi inclus in afacerea Neymar , daca brazilianul s-ar fi intors pana la urma la catalani.In acest sezon, Rakitic a jucat deja 4 meciuri pentru FC Barcelona , trei dintre ele in La Liga si unul in deplasarea de la Dortmund din Liga Campionilor.Croatul e cotat in acest moment la 31 de milioane de euro.Citeste si:Barcelona are de jucat marti pe 24 septemebrie un alt meci in La Liga, acasa pe Camp Nou cu Villarreal D.A.