Leo Messi reuseste o noua performanta superba

Capitanul catalanilor a reusit in sezonul trecut sa marcheze 36 de goluri in La Liga, fiind urmat in ierarhia finala de francezul Kylian Mbappe ( PSG ) cu 33 goluri La ceremonia de decernare a premiilor au participat atat sotia si copiii lui Messi, cat si cativa jucatori ai Barcelonei. Trofeul i-a fost inmanat de catre doi dintre fiii sai, Thiago si Mateo.''Spun mereu ca fara colegii mei, fara echipa mea, nu as putea sa primesc niciodata acest premiu. Trofeul este o recunoastere pentru tot vestiarul'', a spus Lionel Messi.Cu cea de-a treia ''Gheata de Aur'' obtinuta consecutiv, a sasea a carierei, Messi a luat avans in ceea ce priveste palmaresul acestui trofeu fata de marele sau rival, portughezul Cristiano Ronaldo , care are patru premii pana acum.