Leo Messi reuseste o performanta spectaculoasa

Messi este urmat in acest clasament de portughezul Cristiano Ronaldo cu 477 goluri din 489 meciuri la Real Madrid si Juventus respectiv polonezul Robert Lewandowski (324/454), pentru Bayern Munchen si Borusssia Dortmund.Pe locurile 4-5 se afla doi uruguayeni, Edinson Cavani cu 309 goluri marcate in 447 meciuri la Palermo, Napoli si PSG , respectiv Luis Suarez cu 303 goluri in 445 partide cu Ajax, Liverpool si Barcelona.Locul 6 ii revine argentinianului Kun Aguero (280/430) cu echipele Atletico Madrid si Manchester City , iar pe 7 se afla suedezul Zlatan Ibrahimovic (251/342), cu patru echipe diferite.Top 10 este completat de gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang (241/457), argentinianul Gonzalo Higuain (240/457) si de francezul Karim Benzema (232/470).