Lionel Messi a primit al doilea cartonas rosu al carierei, in finala mica de la Copa America (Video)

A fost 2-1 pentru "pume" in fata celor din Chile, la capatul unui meci extrem de tensionat, cu multi nervi, faulturi dure si accidentari destul de grave.Totul parea ca este rezolvat din punctul de vedere al scorului dupa doar primele 22 de minute, Aguero si Dybala marcand pentru 2-0 si aducand medalia de bronz mai aproape pentru echipa lor.A aparut insa faza din minutul 37, cand starul argentinian Leo Messi a fost eliminat in urma unei altercatii cu capitanul chilienilor Gary Medel. La capatul unei incursiuni impetuoase in careul advers, Messi a fost blocat de adversar, apoi chilianul l-a imbrancit pe Messi si a incercat sa il loveasca cu capul in figura.Cei doi au avut apoi un conflict, s-au impins reciproc si au fost eliminati amandoi.10 contra 10 apoi, in partea secunda, Chile a fost echipa mai buna, a redus din handicap prin Vidal in minutul 59, gol din penalti, dar nu a putut aduce si egalarea pe tabela.Trebuie spus ca este doar al doilea cartonas rosu din cariera lui Messi, primul venind tot in tricoul Argentinei, in chiar partida sa de debut, intr-un amical cu Ungaria. Atunci a fost eliminat imediat dupa ce a intrat pe teren, la doar 44 de secunde, dupa ce si-a lovit intentionat cu piciorul un adversar care l-a tras de tricou.Argentina are macar consolarea ca a prins bronzul la aceasta editie de Copa America, care se va termina duminica seara cu marea finala, Brazilia - Peru, de la 23.30, meci LIVE pe EuroSport.