Lionel Messi ii raspunde lui Cristiano Ronaldo

"Diferenta dintre mine si Messi este ca eu am jucat la cluburi diferite si am castigat Liga Campionilor cu echipe diferite", a declarat recent Ronaldo.Joi, decarul Barcelonei i-a raspuns rivalului sau lusitan, intr-un interviu acordat cotidianului italian Gazzetta dello Sport. "Fiecare dintre noi cauta experiente mai bune pentru el insusi. Eu nu am simtit niciodata nevoia sa plec de la cel mai bun club din lume, care este Barca", a spus Messi."Aici, profit de fiecare antrenament, de fiecare meci si de oras. Este o super-experienta, completa, si am mereu in minte obiectivul meu aici, fara sa am nevoie sa merg in alta parte", a adaugat argentinianul.In varsta de 32 ani, Lionel Messi si-a petrecut intreaga cariera la FC Barcelona, pentru care a marcat 604 goluri si 692 de meciuri, fiind golgheterul all-time al acestei grupari, alaturi de care a cucerit in total 34 de trofee, intre care 10 titluri de campion al Spaniei si 4 Ligi ale Campionilor.