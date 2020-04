Lionel Messi, jignit de un fost jucator al lui Real Madrid: "E inselator si provocator"

Ziare.

Polonezul spune despre starul argentinian ca e "inselator si provocator"."Messi e inselator si provocator, la fel ca Barcelona si Pep Guardiola. Erau mereu pregatiti sa provoace si o faceau perfect", a spus Dudek in cartea sa autobiografica."L-am auzit pe Messi spunandu-le lucruri urate lui Pepe si Sergio Ramos, lucruri pe care nu le imaginezi ca le-ar putea spune o persoana care pare atat de linistita si buna", a continua acesta.Jerzy Dudek, acum in varsta de 47 de ani), a jucat timp de patru sezoane la Real Madrid, in perioada 2007-2011.A mai evoluat in cariera sa pentru Concordia Knurow, Sokol Tychy, Feyenoord si Liverpool.I.G.