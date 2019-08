Lionel Messi, suspendat pentru trei luni!

Ziare.

Starul Barcelonei s-a ales cu aceasta suspendare drastica dupa ce a acuzat Confederatia Sud-americana de Fotbal (CONMEBOL) de coruptie, in timpul editie din acest an a Copei America!Suspendarea e valabila doar pentru meciurile nationalei Argentinei, nu si pentru cele ale echipei de club, FC Barcelona.Dupa eliminarea suferita in finala mica, Lionel Messi a lansat acuzatii grave la adresa organizatorilor competitiei, acuzandu-i ca au favorizat Brazilia.Din cauza suspendarii, Messi va rata trei meciuri ale nationalei Argentinei, cu Chile, Mexic si Argentina. Toate trei sunt insa meciuri amicale.Copa America 2019 a fost castigata de Brazilia, dupa o finala cu Peru, in timp ce Argentina a terminat pe locul 3.CONMEBOL este corpul adminstrativ al fotbalului in tarile din America de Sud.I.G.