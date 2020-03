Mesajul transmis de Leo Messi despre pandemia de coronavirus: A primit 5 milioane de like-uri in cateva ore

Ziare.

com

Mesajul transmis de Leo Messi a primit aproximativ 5 milioane de like-uri in doar cateva ore.Messi a trimis de asemenea un mesaj de sustinere pentru cei care au fost afectati cel mai mult in aceste zile."Sunt zile complicate pentru toata lumea. Suntem preocupati de ce se intampla si vrem sa ajutam punandu-ne in locul celor care trec prin ce este mai greu, care au fost afectati direct, ei, rudele sau prietenii lor, sau fiindca lucreaza in prima linie in spitale sau in centrele de sanatate ca sa lupte cu virusul", a scris atacantul argentinian.Cuvintele sunt insotite de o fotografie in care Messi este alaturi de fiii sai, Mateo si Ciro.Fotbalistul a adaugat: "E timpul sa fim responsabili si sa ramanem acasa, in plus e momentul perfect sa ne bucuram de timpul petrecut alaturi de cei dragi, pe care nu-l avem mereu."Vineri, jucatorii Barcelonei au fost trimisi acasa de staff-ul medical al clubului, toata activitatea fiind oprita pana la noi ordine.La Liga a anuntat joi intreruperea campionatului, cel putin pentru urmatoarele doua etape.