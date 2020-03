Performanta impresionanta reusita de Leo Messi

Ziare.

Lionel Messi este detasat pe primul loc daca sunt luati in calcul ultimii cinci si ultimii trei ani, in timp ce un alt argentinian, Angel Di Maria ( PSG ), este pe primul loc daca se tine cont de ultimul an.Potrivit datelor furnizate de OptaPro, in ultimii cinci ani Messi a creat o mare ocazie de gol la fiecare 90 de minute. Frecventa ocaziilor mari create de argentinian a crescut in ultimul an (87 de minute). Aceste date arata ca Messi este departe de a fi in declin.In ultimii cinci ani, Messi a creat 158 de ocazii mari pentru coechipierii sai de la Barca, fiind urmat la mare distanta de Angel Di Maria (109 ocazii, una la 100 minute), belgianul Kevin de Bruyne ( Manchester City , 94 ocazii, una la 130 minute), brazilianul Neymar Barcelona -/PSG, 86 ocazii, una la 131 minute), germanul Thomas Muller ( Bayern Munchen , 84 ocazii, una la 134 minute) etc.In ultimii trei ani, Messi (95 de ocazii, una la 91 de minute) este urmat de Thomas Muller (65 de ocazii, una la 102 minute), Kevin de Bruyne (62 ocazii, una la 113 minute), Di Maria (60 ocazii, una la 118 minute), argentinianul Papu Gomez (Atalanta, 57 ocazii, una la 149 minute) etc.In ultimul an, primul este Di Maria, cu 32 de ocazii, adica una la 82 minute. Pe locurile urmatoare sunt Muller (31 de ocazii) si Messi (29).Anul trecut, in afara lui Messi, alti trei fotbalisti au creat o mare ocazie de gol la cel mult 90 de minute: Thomas Muller (la fiecare 72 de minute), Angel Di Maria (la 82 de minute) si Kevin de Bruyne (la 87 de minute).