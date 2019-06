Reactia lui Leo Messi dupa esecul suferit de Argentina la debutul Copa America

Ziare.

Argentina a evoluat slab si a avut practic doar doua ocazii de a marca, fiind depasita net pe contraatac de sarjele columbiene.Imediat dupa terminarea partidei, Leo Messi a aparut spasit la zona mixta, unde jurnalistii s-au grabit sa il ia la intrebari: "Acesta e doar inceputul. Inca avem multe sanse de calificare. Nu exista scuze. Sa invatam ceva din acest esec, sa pastram lucrurile pozitive si sa ne gandim la meciul urmator, care vine foarte repede. Fruntea sus! Nu ne oprim!", a vorbit mai intai capitanul echipei "pumelor", marele jucator al lui FC "Am cedat exact cand incepuseram sa jucam mai bine. Primul lor gol ne-a afectat. Nu am pornit cum ne asteptam, a fost o lectie pentru noi. Am avut si noi sanse, au fost momente cand am recuperat repede si am condus meciul. Dupa pauza, au fost treizeci de minute bune. Asa trebuie sa continuam", a mai adaugat jucatorul care in sezonul recent incheiat si-a adaugat in palmares a sasea Gheata de Aur Argentina va juca miercuri al doilea meci din grupa, cu Paraguay, un meci crucial pentru sansele calificarii in sferturi.Leo Messi nu a marcat niciun gol pentru Argentina in ultimele 13 partide jucate oficial. Columbia a invins sambata pentru prima data "pumele" dupa o pauza de 12 ani.5 a fost nota primita inde Messi, dupa prestatia stearsa cu Columbia.D.A.