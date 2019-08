UEFA anunta ca Messi, Ronaldo si Van Dijk se lupta pentru titlul de "jucatorul anului"

Ziare.

Messi ( Barcelona ), Ronaldo ( Juventus Torino ) si olandezul Van Dijk, care a castigat Liga Campionilor cu Liverpool, au fost selectati de un juriu format din 80 de antrenori ai cluburilor care au participat in Liga Campionilor si Europa League dar si 55 de jurnalisti.In competitia feminina, juriul a selectat trei jucatoare de la Olympique Lyon , castigatoare a Ligii Campionilor: englezoaica Lucy Bronze, norvegianca Ada Hegerberg si frantuzoaica Amandine Henry.Castigatorii vor fi anuntati pe 29 august la tragerea la sorti a fazei grupelor din Liga Campionilor.In 2018, croatul Luka Modric ( Real Madrid ) si daneza Pernille Harder (Wolfsburg) au fost castigatori ai trofeului.Creat in 2011, primul premiu pentru cel mai bun jucator UEFA a fost castigat de Lionel Messi, care si l-a mai adjudecat apoi in 2015. Spaniolul Andres Iniesta l-a castigat in 2012, Franck Ribery in 2013, iar Cristiano Ronaldo in 2014, 2016 si 2017.