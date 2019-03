CCR explica de ce Legea Dragnea-Tariceanu privind declasificarea protocoalelor cu SRI incalca Constitutia

De ce sunt protejate informatiile clasificate

"Parlamentul intra in competenta Guvernului"

CCR a admis, pe 30 ianuarie, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, ale PNL-USR si ale ICCJ in acest caz. Proiectul de lege s-a intors la Parlament pentru a fi pus in acord cu aceasta decizie. "Curtea constata ca, potrivit dispozitiilor legale precitate,, care se subsumeaza competentei puterii executive si care asigura realizarea scopului Legii nr.182/2002 (privind protectia informatiilor clasificate -n.red.), respectiv protectia informatiilor clasificate si a surselor confidentiale ce asigura acest tip de informatii", motiveaza CCR.Judecatorii arata ca proiectul de lege initiat de Dragnea si Tariceanu prevede ca o parte din documente sa fie declasificate imediat,Legea prevede care au fost principalele obiective ale protectiei informatiilor clasificate:In plus, Curtea citeaza dintr-o alta decizie data anul trecut: ".""Curtea constata ca actul normativ criticat este contrar dispozitiilor art.1 alin. (4) din Constitutie referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat,, singura autoritate publica cu atributii in organizarea executarii legilor, prin adoptarea actelor cu caracter administrativ", motiveaza CCR.Curtea reitereaza ca Parlamentul nu se poate subroga in competenta originara a puterii executive de a declasifica informatiile secrete de stat, intrucat are doar atributia constitutionala de a crea cadrul legislativ necesar declasificarii, iar nu si pe cea de a dispune, prin lege, cu privire la aceasta operatiune juridica.CCR mai arata ca, daca aceasta lege ar intra in vigoare, practic Parlamentul s-ar transforma intr-o autoritate publica executiva."Acceptarea ideii potrivit careia Parlamentul isi poate exercita competenta de autoritate legiuitoare in mod discretionar, oricand si in orice conditii, adoptand legi in domenii care apartin in exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele constitutionale ale acestei autoritati consacrate de art.61 alin. (1) din Constitutie si transformarea acesteia in autoritate publica executiva", conchide CCR.Motivarea poate fi citita integral pe site-ul CCR. I.S.