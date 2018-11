Proiectul care ii scapa de dosare si condamnari pe Dragnea si Tariceanu a trecut de Parlament

In baza acestei legi, Dragnea si Tariceanu scapa de dosare si sunt despagubiti

Amendamentele din Camera

Proiectul a fost adoptat cu 174 de voturi pentru, 92 de voturi contra, si 4 abtineri.Propunerea legislativa care prevede declasificarea unor documente vizeaza Hotararea CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si spalarii banilor, precum si toate documentele care contin informatii clasificate in baza acesteia.Camera Deputatilor este for decizional in acest caz. Urmeaza ca legea sa mearga la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca o promulga sau o contesta la CCR. USR si PNL au anuntat deja ca o vor ataca la Curtea Constitutionala.Initiatorii proiectului de lege sunt presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si deputatul PSD, Mircea Gheorghe Draghici.Proiectul stipuleaza ca persoanele care se considera vatamate intr-un drept ori intr-un interes legitim de efectele produse de documentele prevazute la art. 1 au posibilitatea, in termen de trei ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa se adreseze instantelor competente pentru constatarea incalcarii drepturilor si libertatilor fundamentale si repararea prejudiciului suferit."Cauzele in care au fost pronuntate hotarari definitive si in care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale in perioada de existenta a documentelor prevazute la art. 1 si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii. Competenta revine primei instante care a solutionat fondul cauzei" - este o alta prevedere.Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar beneficia direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar putea cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar afecta si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde seful PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive se va putea cere revizuirea.Un amendament adoptat de deputati in Comisia Juridica prevede ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se desecretizeaza toate protocoalele si/ sau acordurile de colaborare si cooperare incheiate intre institutiile statului roman, SRI, DNA, DIICOT, CSM si Parchetul General.Documentele la care face referire proiectul sunt centralizate de Comisia de Control SRI si pot fi consultate de persoanele interesate la sediul acesteia. Acest drept se exercita la cerere si consta in studierea nemijlocita a documentelor si eliberarea de copii de pe acestea."Lucratorii din SRI, precum si cei din toate institutiile emitente care pun la dispozitia Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI documente si declaratii care au ca temei Hotararea nr. 17/2005 a CSAT nu raspund penal, disciplinar, administrativ sau financiar pentru actiunile intreprinse in acest sens", prevede un alt amendament adoptat marti.