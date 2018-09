Top 10 procese de la Inalta Curte care asteapta motivarea sentintelor pentru a incepe judecarea apelurilor

1. Liviu Dragnea

2. Calin Popescu Tariceanu

3. Darius Valcov

4. Victor Ponta

5. Cristian Rizea

6. Cristian David

7. Viorel Hrebenciuc

8. Radu Mazare

9. ANRP

10. Sebastian Ghita

Asta in contextul in care sefa Inaltei Curti, Cristian Tarcea, a cerut judecatorilor sa profite de vacanta instantelor si sa termine pana la 1 septembrie redactarea motivarilor in dosarele penale, in caz contrar urmand sa sesizeze Inspectia Judiciara.Ziare.com a facut o evidenta a celor mai importante 10 dosare care au trecut de faza de fond la Inalta Curte si urmeaza sa ajunga, in apel, la completul de 5 judecatori. La Inalta Curte, procesele in faza de fond sunt judecate de un complet format din trei judecatori, iar in faza de apel de un complet format din 5 judecatori, condus de unul dintre vicepresedintii instantei sau de seful Sectiei Penale.Cel mai cunoscut caz este al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.Liderul PSD chiar a avut o reactie dura la sfarsitul lunii iulie. Politicianul a acuzat ca ar fi auzit zvonuri ca se incearca gasirea a trei judecatori care sa-l condamne.Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni in Dosarul angajarilor fictive . Decizia a fost luata in majoritate: magistratii Geanina Arghir si Constantin Epure au fost pentru condamnare, in timp ce judecatorul Stefan Pistol ar fi vrut achitare.Un alt caz mediatizat este cel al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Calin Popescu Tariceanu a fost achitat de Inalta Curte. Decizia a fost luata de acelasi complet de judecata ca in cazul lui Dragnea, format din judecatorii Stefan Pistol, Constantin Epure, Geanina Arghir. Toti cei trei judecatori au hotarat achitarea.Darius Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate.Decizia de condamnare a fost luata in unanimitate de toti judecatorii din complet: Silvia Cerbu, Simona Elena Cirnaru si Maricela Cobzariu.Fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in Dosarul Turceni-Rovinari, in care au fost judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta. Sentinta a fost data in unanimitate de toti membrii completului, judecatoarele Ioana Ilie, Ioana Bogdan si Lavinia Lefterache.Unul dintre cele mai vechi dosare in care se asteapta motivarea este cel in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea. Afaceristul i-ar fi dat politicianului 300.000 de euro ca sa intervina la RA-APPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu.Cristian Rizea a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare si confiscarea sumei de 300.000 de euro. Decizia a fost data in unanimitate de un complet format din magistratii Daniel Gradinaru, Simona Nenita si Anca Alexandrescu.Tot din decembrie 2017 asteapta motivarea si decizia in cazul fostului ministru de Interne Cristian David. Potrivit acuzarii, David, in calitate de ministru al Internelor si Reformei Administrative, in cursul anului 2007, prin intermediul lui Robert Nitescu (alt inculpat), a pretins si a primit 500.000 de euro de la un denuntator, beneficiar al unor drepturi litigioase.Cristian David a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si interzicerea unor drepturi. Decizia a fost luata in majoritate, cu scor de 2 la 1. Completul de judecata a fost format din magistratii Ioana Bogdan, Sandel Macavei si Ionut Matei.Fostii deputati PSD, Ioan Adam si Viorel Hrebenciuc, au fost condamnati la 2 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie in dosarul retrocedarilor ilegale a peste 43.000 de hectare de padure in judetul Bacau. In acest caz, Inalta Curte a dat condamnari de maximum 3 ani inculpatilor, iar cinci dintre acuzati au fost achitati, cele mai cunoscute nume fiind ale fostului ministru al Justitiei, Tudorel Chiuariu, si al fostului sef al Romsilva, Adam Craciunescu.Completul de judecata a fost format din magistratii Lavinia Lefterache, Luciana Mera si Lucia Rog.Fostul primar al Constantei Radu Mazare si fratele sau, Alexandru Mazare, au fost achitati in dosarul campusului social Henri Coanda, ei fiind obligati la plata unei amenzi penale de 5.000 de lei fiecare. Decizia a fost data in unanimitate de un complet format din magistratii Daniel Gradinaru, Simona Nenita si Anca Alexandrescu.Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost achitata in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in care prejudiciul depaseste 60 de milioane de euro.Judecatorii l-au condamnat pe omul de afaceri Dorin Cocos la trei ani si o luna de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in timp ce fiul acestuia, Alin Cocos, a fost achitat. In cazul lui Dorin Cocos s-a dispus si confiscarea a 10 milioane de euro. De asemenea, magistratii instantei supreme i-au condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare pe Crinuta Dumitrean si pe Sergiu Diacomatu, in timp ce omul de afaceri Gheorghe Stelian a primit sase ani de inchisoare.Completul in acest caz a fost format din magistratii Rog Lucia, Lavinia Lefterache, Luciana Mera.Fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat in dosarul de coruptie in care a fost trimis in judecata de DNA alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova, in cazul carora instanta a dispus, de asemenea, achitarea.Completul din acest proces a fost format din magistratii Marcela Cobzariu (presedinte), Stefan Pistol si Daniel Gradinaru.