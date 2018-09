A fost publicata motivarea condamnarii lui Dragnea la inchisoare. Procesul angajarilor fictive intra in ultima etapa

Condamnarea lui Dragnea

Secretarele din PSD au recunoscut

Informatia a fost intai publicata de G4Media, iar Antena3 a publicat si un mic fragment din motivare."Inalta Curte, in opinie majoritara, apreciaza ca in cauza din coroborarea probelor administrate rezulta faptul ca inculpatul- presedinte atat al organizatiei judetene a P.S.D. Teleorman, cat si al Consiliului Judetean Teleorman -In reusita demersului sau infractional, inculpatul Dragnea Nicolae Liviu s-a folosit, deliberat, de ascendentul moral pe care-l avea fata de inculpata Alesu Floarea", sunt fragmentele din motivare prezentate de Antena3.Odata cu publicarea motivarii, procesul isi poate continua cursul, avand in vedere ca atat Dragnea, cat si alti inculpati in dosar au contestat sentintele. Apelul va fi judecat de completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Liviu Dragnea a fost condamnat pe 21 iunie la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Pentru fals intelectual Dragnea a fost achitat, in unanimitate. Insa instanta a decis sa contopeasca sentinta de acum cu cea de 2 ani din Dosarul Referendumului, urmand ca Dragnea sa execute 3 ani si 6 luni de inchisoare. Decizia nu a fost luata in unanimitate, unul dintre cei trei judecatori considerand ca seful PSD ar trebui achitat in cazul acuzatiei de instigare la abuz in serviciu.Commpletul care a judecat dosarul lui Dragnea a fost format din judecatorii Stefan Pistol (presedinte), Geanina Arghir si Constantin Epure. Cel care a avut opinia separata este Stefan Pistol.Procesul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman este pe rolul Inaltei Curti din 15 iulie 2016 si a avut 15 termene de judecata. Inalta Curte a amanat de doua ori pronuntarea in acest caz.Principalele probe din acest dosar, in cazul lui Liviu Dragnea, au fost mai multe declaratii ale unor functionari din cadrul CJ Teleorman. Cele mai elocvente sunt chiar ale celor doua secretare PSD, Adriana Botorogeanu (48 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (43 de ani), care au fost angajate la DGASPC Telorman. Ele au dat detalii cu lux de amanunte cum munceau la sediul partidului, dar erau platite de stat.Botorogeanu si Stoica au recunoscut acuzatiile si au cerut sa fie condamnate la o sentinta redusa cu o treime si cu suspendarea acesteia. Practic, potrivit propunerii PSD, "beneficiaza de dispozitii legale de favoare pentru declaratiile date in fata organelor judiciare."In aceeasi situatie a fost si Gheorghe Nicusor, fost sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare din cadrul DGASPC, care a recunoscut acuzatiile DNA.Una dintre declaratiile cheie din dosar, facuta impotriva lui Dragnea, este a unuia dintre inculpatii din dosar, Floarea Alesu, fost sef al DGASPC Teleorman.