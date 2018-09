Articolul de lege care a salvat-o pe Bombonica Dragnea de acuzatiile in care fostul sot a fost condamnat

Articolul salvator

ICCJ: Legea penala mai favorabila

In ce consta prejudiciul

Inalta Curte a decis doar sa o amendeze pe Bombonica Prodana, cu suma de 1.000 de lei. Este vorba de o amenda administrativa. Asta dupa ce fosta doamna Dragnea a achitat 34.339 de lei, prejudiciul retinut in sarcina sa in acest dosar.Decizia din acest proces nu este definitiva, ultimul cuvant il vor avea magistratii completului de 5 judecatori. Insa, potrivit site-ului Inaltei Curti, Bombonica Prodana nu a declarat apel impotriva deciziei.Portita de scapare a Bombonicai Prodana este articolul 74^1 din Codul Penal. Acest articol a fost in vigoare din octombrie 2010 pana in mai 2011. El prevedea ca in cazul unor anumite infractiuni economice, daca inculpatul plateste prejudiciul, se poate aplica o pedeapsa doar cu amenda.Infractiunile de abuz in serviciu de care era vizata Bombonica Prodana au fost facute in perioada 2008 - august 2010, potrivit DNA. Asa ca Inalta Curte arata ca ea beneficiaza de prevederile acestui articol.Avocatul Toni Neacsu, care o reprezinta pe Bombonica Prodana in acest caz, a explicat miercuri la o televiziune de stiri ca Liviu Dragnea nu ar putea beneficia de aceasta prevedere. Motivul: prejudiciul trebuia platit pana in momentul primei judecati a dosarului, iar o parte din faptele de care este acuzat politicianul s-au petrecut si dupa anul 2011.Concret, prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial cu nr. 714/26 octombrie 2010, a fost introdus art. 74^1 din Codul Penal din 1969."In cazul savarsirii infractiunilor de gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor publice,si neglijenta in serviciu, prevazute in prezentul Cod, ori a unor infractiuni economice prevazute in legi speciale, prin care s-a pricinuit o paguba, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii,, invinuitul sau inculpatul achita integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda.".Prin Decizia nr. 573/3 mai 2011, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile articolului 74^1 din Codul Penal 1969 sunt neconstitutionale. Decizia a fost publicata in M.Of. nr. 363/25 mai 2011."Incetarea efectelor unui text de lege, pentru viitor, nu impiedica aplicarea acelui text de lege, ca lege penala mai favorabila, situatiilor juridice nascute in timpul in care textul de lege a fost in vigoare", scriu judecatorii Inaltei Curti pentru a explica clementa aratata Bombonicai Prodana.Magistratii precizeaza ca, indiferent care a fost cauza care a determinat incetarea efectelor unui text de lege (abrogare, modificare, declarare neconstitutionala), este posibila aplicarea acelui text de lege pentru raportul juridic nascut in timpul in care legea era activa, in vigoare, atunci cand textul in forma anterioara prevede consecinte mai favorabile pentru acuzat.Potrivit motivarii instantei, Bombonica Prodana a achitat prejudiciul produs prin fapta care i se imputa, in cuantum de 34.339 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de cele doua secretare PSD, Adriana Botorogeanu - 22.560 lei si Anisa Niculina Stoica- 11.779 lei.Acuzatiile privesc perioada in care aceasta a fost coordonator de complex de servicii destinat copilului si familiei (3 martie 2008 - 1 august 2008), cat si sef serviciu secretariat (3 iulie 2009 - 1 august 2010) la Directia Copilului Teleorman.Institutia a depus la dosarul cauzei adresa prin care se confirma faptul ca Bombonica Prodana a achitat, prin virament bancar, suma de 34.339 de lei.