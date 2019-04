CCR amana decizia privind completurile specializate. Cu ce argumente au venit Iordache si Tarcea

UPDATE

pronuntata de dvs azi nu va avea doar asupra ICCJ efectul major, ci asupra completelor din tara

Tarcea: Nu-i niciun conflict

Ponta: CCR il scapa pe Dragnea

CCR a decis amanarea pronuntarii in cazul acestui conflict pentru joi, la ora 10:00.Potrivit Agerpres, CCR a stabilit acest termen foarte scurt, avand in vedere ca apoi judecatorul raportor (Petre Lazaroiu) pe aceasta speta urmeaza sa se interneze pentru o interventie chirurgicala.Este vorba chiar de exceptia ridicata de avocatii lui Liviu Dragnea in procesul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman (Dosarul "Bombonica"), in care politicianul contesta o condamnare pe fond la 3 ani si 6 luni cu executare.In cazul in care CCR constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala, la Inalta Curte s-ar repeta situatia din cazul completurilor de 5 judecatori. O parte din sentinte vor fi anulate, cazurile vor fi rejudecate, iar Inalta Curte ar trebui sa formeze astfel de completuri.Florin Iordache a sustinut pozitia Camerei Deputatilor, in numele presedintelui Liviu Dragnea, acuzand Inalta Curte ca a incalcat legea la formarea completurilor care au judecat cazuri de coruptie. In plus, el a cerut CCR sa se pronunte si cu privire la calea de urmat pentru "indreptarea greselilor".In schimb, Cristina Tarcea a subliniat ca Inalta Curte a respectat intotdeauna legea si a adus o multime de argumente, invocand inclusiv faptul ca Florin Iordache nu avea dreptul sa sesizeze Curtea si subliniind efectul major pe care o decizie a Curtii data in favoarea reclamantului ar afecta instantele din intreaga tara.Intrebata de jurnalisti, sefa ICCJ a admis ca presiuni asupra Inaltei Curti s-au facut intotdeauna, dar in ultimul an si jumatate au fost mai mari ca oricand.- Florin Iordache si Cristina Tarcea se intalnesc pe hol si isi transmit, zambind, reciproc acelasi mesaj: "Va rog sa respectati legea"."E o sarja amicala", le-a spus Tarcea jurnalistilor.Sefa ICCJ a spus ca, in contextul schimbarilor legislative, "speculatii pot aparea chiar si dupa 16 ani".Intrebata de jurnalisti, Cristina Tarcea spune ca intotdeauna a existat, dar parca in ultimul an si jumatate sunt mai mari."Aseara am inchis televizorul pentru ca pe toate posturile se vorbea despre justitie, despre completuri. Este si aceasta o forma de presiune", a dat judecatorul ca exemplu.O jurnalista ii reaminteste ca sesizarea pe protocoale tot de Florin Iordache a fost facuta si tot cu delegare, ca vicepresedinte."E adevarat, dar la acea data nu era publicata inca decizia CCR, iar solutia a fost pronuntata inainte sa motiveze", a raspuns Cristina Tarcea, facand referire la decizia CCR din 2018 prin care s-a stabilit ca premierul Romaniei nu isi poate delega atributiile de sesizare a CCR, decizie care, in opinia sa, se aplica si in cazul de fata.- Florin Iordache spune, la iesirea de la sedinta CCR, ca a cerut nu doar constatarea conflictului, ci si raspunsul Curtii cu privire la ce se va intampla cu cauzele, adica "modul in care se vor repara greselile".- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, anunta ca incep dezbaterile, fara public, dupa care Curtea va ramane in pronuntare.o intreaba pe Cristina Tarcea daca un anumit articol de lege (29 din legea 78 /2000) mai este in vigoare.Tarcea spune ca intrebarea s-a pus de mai multe ori pana acum si ca, in opinia ei, nu mai e in vigoare, pentru ca toate modificarile legislative au schimbat acest articol care statueaza organizarea instantelor de judecata. "Este o abrogare implicita", spune Tarcea."Ma uimeste usurinta cu care se arunca vorbe grele in Inalta Curte", mai spune sefa ICCJ, referindu-se la Iordache, caruia ii reproseaza mai multe inexactitati.revine la microfon si recunoaste ca MJ are o vina, anume ca decizii mai vechi ale CCR, care trebuiau puse in aplicare in 45 de zile, nu au fost implementate, ceea ce urmeaza sa faca Parlamentul.El spune ca Inalta Curte nu a stabilit nici macar o data, intr-un an, completuri specializate si spune ca "nu este permis sa se sfideze Parlamentul"."Lucrurile sunt evidente: de-a lungul timpului a perpetuat o sfidare a Parlamentului, Inalta Curte a incalcat statul de drept", mai spune Iordache.continua cu sustinerea pozitiei ICCJ pe fond: "Problema a fost redusa la nivelul Inaltei Curti, poate nu ar fi rau sa consultati curtile de apel si tribunalele care, potrivit legii, au compententa sa solutioneze cazuri de coruptie, pentru a afla si pozitiile lor"."Trei curti de apel, Alba Iulia, Bihor si Galati, au toate completele la fel ca ICCJ", mai spune Cristina Tarcea, multe dintre curti neavand niciun complet specializat."Hotararea", subliniaza judecatorul, continuand cu prezentarea altor argumente in favoarea pozitiei ICCJ.este invitata sa sustina pozitia ICCJ. Judecatorul subliniaza, printre altele, ca presedintele CDEp doreste ca CCR sa se substituie instantelor de judecata care au pe masa apeluri cu privire la constituirea completurilor."Acesta este contextul in care dvs ati fost sesizati", spune ICCJ.In plus, Cristina Tarcea subliniaza ca sesizarea facuta de Florin Iordache incalca o decizie de anul trecut a CCR, care arata caCristina Tarcea citeste si din stenogramele sedintelor comisiei parlamentare pentru revizuirea Constitutiei. Presedintele ICCJ citeste din acele stenograme "premisa avuta de legiuitorul constituant cand a modificat art 146 lit 2 din Constitutie".S-a si votat ca aceasta competenta sa o aiba si un numar de deputati sau un numar de senatori, dar prin vot s-a decis ca doar presedintele Romaniei, presedintii celor doua camere sau premierul pot face o astfel de sesizare, a mai citit din stenograme Cristina Tarcea.Cristina Tarcea enumera si alte argumente."In plus, ni s-ar cere sa incalcam propria noastra jurisprudenta", mai spune aceasta, facand referire la mai multe decizii definitive ale Inaltei Curti, inclusiv la cele prin care s-a aprobat infiintarea tuturor completelor Sectiei penale ca si complete specializate in fapte de coruptie.In concluzie, "Inalta Curte nu a incalcat dispozitiile legale", subliniaza Cristina Tarcea, care spune ca o astfel de decizie ar incalca principiul repartizarii aleatorii si ca s-ar cere ICCJ "care vor alcatui completele, 1-2, specializate in materie de coruptie.- Florin Iordache sustine, in pozitia sa, ca respectivul conflict constitutional este "evident", acuzand ICCJ ca nu a respectat cerintele legii la constituirea completurilor specializate in materie de coruptie.spune ca nu e necesara suspendarea, pentru ca Liviu Dragnea i-a delegat toate atributiile in saptamana in care a fost internat in spital, asa ca avea dreptul sa faca sesizarea catre CCR.spune ca lasa la aprecierea Curtii, invocand o decizie mai veche a CCR.anunta ca CCR uneste "exceptia cu fondul" si ii da cuvantul lui Florin Iordache sa isi sustina pozitia pe fond.- Sedinta a inceput. Sunt prezentate numele institutiilor si asociatiilor care au depus puncte de vedere si diverse documente.Se precizeaza si ca liderul deputatilor PNL a cerut suspendarea judecarii, pe motiv ca cererea a fost semnata de vicepresedintele Iordache, iar PNL a formulat sesizare de neconstitutionalitate in acest sens, sesizare care va fi discutata pe 7 mai., a ajuns la Curtea Constitutionala."Deocamdata nu putem specula asupra efectelor, deci unei eventuale decizii de admitere asupra cauzelor definitive. Tocmai am trimis o statistica ieri (marti - n.red.) la CCR in care am aratat ca in perioada 2003-2018 au fost solutionate 170 de cauze, care intra sub incidenta Legii 78/2000", a afirmat Cristina Tarcea.Intrebata daca exista o explicatie pentru care 15 ani nimeni nu a invocat o nelegalitate a compunerii instantelor specializate, Cristian Tarcea a raspuns: "Sigur ca exista o explicatie. Completele au fost alcatuite potrivit legii".Florin Iordache a reclamat faptul ca la ICCJ nu exista un complet de trei judecatori specializat in judecarea infractiunilor de coruptie, in timp ce sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, a solicitat CCR sa constate in acest caz "inexistenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parlamentul Romaniei."Potrivit acesteia, legea i-a investit pe toti judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu competenta de a solutiona in prima instanta cauze de coruptie.Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, a declarat duminica intr-o conferinta de presa ca presedintele PSD Liviu Dragnea va scapa miercuri de condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in dosarul Angajarilor fictive."Pe 10 aprilie, eu sunt convins ca CCR ii va rezolva problema domnului Dragnea in sensul ca va cere rejudecarea tuturor proceselor cu trei judecatori," a declarat Ponta.Potrivit acestuia, sesizarea trimisa de Florin Iordache la CCR ar fi fost redactata chiar de un judecator CCR.