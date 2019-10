CCR ii spulbera sperantele lui Dragnea de a contesta sentinta de condamnare - motivarea deciziei pe completurile specializate

Iordache si Dragnea, in tandem

Cine beneficiaza de acesta decizie

Nu se aplica in cazurile identice cu Dragnea

Sunt afectate doar dosarele aflate in curs de judecata

Motivarea acestei decizii a durat 6 luni si spulbera sansele unei eventuale contestatii in anulare pentru Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman.Decizia CCR a fost luata cu 5 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Impotriva au votat Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Daniel Morar si Mona Pivniceru. "Pentru" s-au pronuntat Valer Dorneanu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Marian Enache si Attila Varga.Potrivit motivarii CCR, sub incidenta deciziei intra cauzele inregistrate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si solutionate de aceasta in prima instanta anterior hotararii Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.14 din 23 ianuarie 2019,Este vorba de dosarele care au fost solutionate in faza de fond de astfel de completuri si care se afla in faza de apel la completurile de 5 judecatori. Aceste cazuri urmeaza sa fie rejudecate.In acest caz, Florin Iordache a sesizat CCR in luna martie, dupa ce Liviu Dragnea l-a lasat pentru o saptamana presedinte la Camera Deputatilor. CCR a amanat de 5 ori dezbaterea pe aceasta sesizare, pana pe 3 iulie.Simultan cu solicitarea lui Iordache, avocatii lui Liviu Dragnea au invocat lipsa completurilor specializate in faza de fond a judecarii dosarului Angajarilor fictive, in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.Pe 27 mai, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.CCR arata ca, prin conduita sa neconstitutionala, Inalta Curte a produs un blocaj institutional implicit. Curtea identifica doua categorii de cauze ce vizeaza situatii juridice nedefinitiv consolidate la nivelul Inaltei Curti, carora urmeaza a li se aplica direct prezenta decizie.anterior hotararii Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.14 din 23 ianuarie 2019 si, la data publicarii prezentei decizii, se afla in curs de judecata, in faza apelului, pe rolul completurilor de 5 judecatori.Aceste cauze, avand in vedere incalcarea in faza judecatii in prima instanta a prevederilor art. 21 alin.(3), ale art.61 alin.(1) si ale art.126 alin.(1), (2) si (4) din Constitutie, urmeaza a fi rejudecate, in conditiile art.421 pct.2 lit.b) din Codul de procedura penala, de completurile specializate alcatuite potrivit art.29 alin.(1) din Legea nr.78/2000, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.161/2003," motiveaza CCR., si anume cauzele viitoare cu privire la care aplicarea prezentei decizii nu comporta nicio dificultate procesuala.Este vorba de dosarele care sunt pe rolul Inaltei Curti, care se judeca in faza de fond.CCR mai arata ca, in cazurile in care s-au dat sentinte de completuri nespecializate, dar care au fost solutionate definitiv, aceasta decizie nu se aplica.Motivul: hotararile CCR se aplica numai pentru viitor, iar autoritatea de lucru judecat asociata hotararilor definitive nu este atinsa. Este fix cazul lui Liviu Dragnea."De asemenea, Curtea retine ca, din moment ce conduita neconstitutionala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a afectat judecata in prima instanta [spre deosebire de situatia constatata in Decizia nr.685 din 7 noiembrie 2018, care a privit modul de compunere al Completurilor de 5 judecatori] a cauzelor ce fac obiectul Legii nr.78/2000, nu devin incidente dispozitiile art.426 lit.d) din 32 Codul de procedura penala, potrivit carora."CCR mai arata ca decizia ar putea fi aplicata in cazul dosarelor in faza de contestatie in anulare sau in termenul de exercitate a cailor de atac extraordinare. Decizia insa apartine de la caz la caz autoritatilor publice implicate in conflict - Parlamentul si Inalta Curte."Curtea constata ca, potrivit jurisprudentei sale generate in temeiul art.146 lit.e) din Constitutie [a se vedea Decizia nr.685 din 7 noiembrie 2018, par.198], efectele deciziilor pronuntate vizeaza, potrivit art.147 alin.(4) din Constitutie, situatii juridice nedefinitiv consolidate.In cadrul acestei notiuni autonome se includ cauzele aflate in curs de judecata, cele care, desi au fost solutionate printr-o hotarare definitiva, pot fi contestate in masura in care justitiabilii sunt inca in termenul de exercitare a cailor de atac extraordinare corespunzatoare, precum si cauzele viitoare.Avand in vedere obligatia constitutionala a Curtii Constitutionale de indicare a conduitei de urmat de catre autoritatile publice implicate in conflict, revine acesteia competenta de a particulariza, in functie de specificul fiecarei cauze in parte, situatiile juridice nedefinitiv consolidate carora li se aplica decizia astfel pronuntata," explica CCR.Decizia CCR si opinii separate in acest caz pot fi citite pe site-ul institutiei.