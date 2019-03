Ce scrie Reuters despre fondul de investitii dorit puternic de Dragnea: O poarta deschisa pentru coruptie si spalare de bani

Ziare.

com

Asa isi incepe agentia de presa Reuters un material publicat in acest weekend si dedicat anuntului Executivului de la Bucuresti referitor la viitorul Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI).Fondul ar avea un mix de numerar si de capital in unele dintre cele mai profitabile companii de stat din Romania, generand venituri si ajutand la finantarea investitiilor interne, arata Reuters Agentia de presa aminteste ca Fondul a fost blocat de Curtea Constitutionala anul trecut , ca urmare a unei sesizari din partea politicienilor din Opozitie, preocupati de faptul ca resursele acestor companii de stat riscau sa fie deturnate si procesul de numire a conducerii FSDI sa fie unul politizat.Un proiect de lege revizuit, publicat vineri de Ministerul de Finante, a aratat ca portofoliul fondului va include participatiile statului (majoritare sau minoritare) in 28 de companii din sectoarele de transport, farmaceutic si energetic."Infiintarea fondului urmareste crearea unui vehicul public pentru investitii financiare si intermediere in actiuni si participarea la proiecte, un segment ... care nu este in prezent acoperit de piata financiara din Romania", arata proiectul de lege, citat de Reuters.Printre companiile vizate se numera producatorul de gaze Romgaz, producatorii de energie Nuclearelectrica si Hidroelectrica sau grupul petrolier OMV Petrom, controlat in majoritate de OMV din Austria.Valoarea lor contabila nominala totala este de 10,1 miliarde lei, arata sursa citata.Finantele au estimat ca bugetul statului va pierde 4,7 miliarde de lei din dividende, in 2019, care se vor varsa in acest fond, in loc sa ajunga la buget, asa cum fac in prezent.Reuters aminteste ca, iar Bruxelles-ul mentine sistemul de justitie din tara noastra sub supraveghere speciala (prin MCV).Criticii sustin ca fondurile de acest gen pot cadea prada unei alocari gresite a resurselor sau coruptiei. Ca exemplu, in acest sens, este adus fondul malaezian 1MDB, vizat de un scandal de coruptie si spalare de bani in cel putin sase tari.Interesant este ca procurorii americani il acuza pe omul de afaceri Elliott Broidy ca ar fi fost implicat intr-o schema de spalare de bani pentru a-l ajuta pe un demnitar din Malaezia sa puna capat unei anchete a Departamentului de Justitie din SUA, relata in decembrie New York Times Acelasi Elliott Broidy s-a ocupat de campania lui Donald Trump, mai exact cu strangerea de fonduri, si este cel care l-a invitat in ianuarie 2017 pe Liviu Dragnea la ceremonia de inaugurare a presedintelui american.Actiunile detinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), reprezentand un aport in natura in valoare de 10,112 miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern, publicat de Ministerul Finantelor Publice. Vezi care sunt cele 28 de companii vizate