CSM a avizat pensionarea Lucianei Mera, judecator in procesul lui Dragnea. Completul s-ar putea schimba

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, "2 Penal", care-l judeca pe Dragnea, este format din Rodica Aida Popa (presedinte) - fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Enceanu.Pe de alta parte, surse judiciare au explicat pentruca Luciana Mera ar fi trimis o solicitare Consiliului de Conducere a Inaltei Curti in care aceasta cere sa nu mai intre in dosarele in care nu a inceput cercetarea judecatoreasca, pentru a nu afecta judecarea cazului.Aceasta este procedura standard in cazul magistratilor care depun cererea de pensionare. Un astfel de caz este cel al lui Liviu Dragnea.Daca cererea este aprobata, in locul Lucianei Mera urmeaza sa intre un alt judecator. Urmatorul pe lista de permanenta este magistratul Stefan Pistol - care s-a pronuntat in faza de fond. Cel de-al doilea este judecatorul Valentin Horia Selaru.Urmeaza judecatorii: Oana Burnel, Andrei Claudiu Rus, Geanina Arghir (), Maria Cobzariu, Sorina Popescu, Ioana Alina Ilie, Florentina Dragomir, Gheorghe Aurel Ilie, Sandel, Lucia Macavei, Leontina Serban, Lavinia Lefterache, Dan Ionescu si Rodica Cosma.In cazul in care Mera ramane in complet, iar dosarul nu este tras in pronuntare pana pe 1 iunie, probele trebuie readministrate in noua componenta a completului.La termenul din 19 februarie, acest complet a decis ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si doua dintre directoarele de la DGASPC Teleorman, Florea Alesu si Olguta Sefu, sa fie audiati ca inculpati pe 18 martie.Apelul in acest caz ar putea dura foarte putin. Practic, in aceasta faza a procesului, completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis sa se administreze ca probe doar reaudierea a 3 inculpati si a 5 martori.Pe de alta parte, judecatorii au respins mai multe probe solicitate de Liviu Dragnea.