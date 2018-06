CSM, despre declaratiile liderilor PSD in cazul Dragnea: Afirmatii grave la adresa Justitiei din Romania

CSM: "Abordare echilibrata"

Ziare.

com

CSM arata ca aceste declaratii "pot fi de natura sa afecteze independenta si credibilitatea justitiei". Reactia vine dupa ce, anterior, magistrati, asociatii de magistrati sau Inalta Curte au reactionat cu privire la declaratiile facute de politicieni si au cerut Consiliului apararea independentei Justitiei."Sectia pentru judecatori apreciaza ca afirmatiile lansate in spatiul public, prin care se contureaza imaginea unui sistem judiciar care nu este independent si, respectiv, a unor judecatori care isi desfasoara in mod discretionar activitatea, la comanda politica, cu incalcarea cadrului legal si a libertatilor civile ale cetatenilor, conduita apreciata ca fiind abuziva din perspectiva interpretarii deciziilor instantei de contencios constitutional sau a modului de adoptare a unei decizii penale, reprezinta afirmatii grave la adresa justitiei din Romania", se arata intr-un comunicat de presa.Sectia pentru judecatori invita, deopotriva, reprezentantii autoritatilor statului, ai formatiunilor politice, institutiile de presa si societatea civila, la o abordare echilibrata si rezonabila a dezbaterii publice, ca semn de asumare a pozitiei democratice si a echilibrului intre puteri, in concordanta cu principiile separarii puterilor in stat, al cooperarii ferme si loiale intre institutii, al independentei justitiei si cu efectiva respectare a limitelor dreptului la libera exprimare."Consiliul Superior al Magistraturii, prin Sectia pentru judecatori, asigura, si cu aceasta ocazie, opinia publica asupra asumarii unor reactii publice ferme, atat in ceea ce priveste apararea independentei sistemului judiciar, cat si referitor la luarea unor masuri ce implica responsabilizarea intregului corp al magistratilor", conchide CSM.(I.S.)