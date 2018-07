CSM spune ca la mitingul PSD s-a incalcat grav independenta Justitiei, iar Dragnea a facut presiuni la Antena3

Contre intre Lazar si Alistar

Miting "contra abuzurilor Justitiei" si amenintarile lui Dragnea la adresa magistratilor

Astfel, CSM a admis cererea de aparare a independentei sistemului judiciar formulata de Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si spune ca, atat prin discursurile de la mitingul PSD, cat si prin declaratiile lui Liviu Dragnea de la Antena3, s-au facut presiuni asupra sistemului judiciar."Discursurile unor lideri politici din cadrul intalnirii publice 'Stop abuzurilor din justitie', din data de 09.06.2018 (mitingul PSD - n.red.), au pus sub semnul indoielii corectitudinea derularii procedurilor judiciare,De asemenea, afirmatiile facute in cadrul unei emisiuni TV din data de 10.06.2018, de catre presedintele Camerei Deputatilor (Liviu Dragnea - n.red.),Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigura societatea romaneasca de faptul ca magistratura isi exercita atributiile conform standardelor constitutionale si, in vederea garantarii respectarii principiilor separatiei si al echilibrului intre puterile statului", se arata intr-un comunicat al CSM remis joiDecizia CSM a fost luata in urma sedintei de miercuri, unde discutiile au fost destul de tensionate. Contre au avut loc intre procurorul general, Augustin Lazar, si Victor Alistar, reprezentantul societatii civile in CSM.De altfel, Alistar a fost singurul care le-a luat apararea lui Dragnea si celorlalti lideri PSD-ALDE."Sunt un magistrat al Ministerului Public de peste 30 ani.Prin urmare, zic eu, ar trebui sa aratam colegilor, sa dam un semnal. Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de garant, a inteles ceea ce se intampla si ei (magistratii - n.red.) vor sa stie, ei vor munci linistiti sub aceasta cupola ocrotitoare a garantului sau ei trebuie sa fie foarte atenti la ceea ce se intampla in jurul lor sa nu le cada caramizi de undeva din santierul de constructii?", a afirmat Lazar in cadrul sedintei de plen a CSM.Alistar l-a acuzat insa ca "face politica".PSD a organizat, pe 9 iunie, un miting la care a adus in jur de 130.000 de oameni din toata tara. Pe o scena-mamut montata in Piata Victoriei au urcat Dragnea, Tariceanu, Viorica Dancila, ministri si lideri PSD si ALDE, iar mesajul principal transmis a fost acela ca toti romanii sunt interceptati si oricine poate fi pus sub acuzare de procurori, vinovat sau nevinovat.O zi mai tarziu, seful PSD a facut declaratii socante intr-o emisiune la Antena3. Dragnea nu s-a ferit sa ameninte procurorii, anuntand ca "foarte multi risca sa plateasca greu"."Sper sa nu fie niciun procuror care sa riste atat de mult incat sa dea curs la aceasta dementa (plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva Voricai Dancila si a lui Dragnea pentru inalta tradare - n.red.) . Ca este dementa. Foarte multi procurori risca sa plateasca greu.Voiam sa spun ceva mai devreme. Frica pe care o au ii face sa nu-si mai ia masuri de siguranta, sa nu mai aiba niciun pic de ratiune. Sunt unii care incearca sa se indeparteze de aceasta zona otravita, gen Uncheselu care a fugit la Craiova (intre timp Uncheselu si-a anulat cererea de transfer - n.red.).Altii care nu mai vor sa participe la aceste abuzuri. Si altii care ori de frica, ori ca asa simt ei, raman acolo ca amazoanele, pana moare si ultimul...exista prevederi in Codul Penal foarte clare, care nu au fost aplicate. Si vor fi aplicate. Sunt oameni din diverse parchete care abia asteapta sa vorbeasca", a fost una dintre declaratiile lui Dragnea de pe 10 iunie, de la Antena3.