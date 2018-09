Cum vrea Liviu Dragnea sa scape

Ziare.

Cum motivarea condamnarii lui Liviu Drangea a aparut, apelul poate sa inceapa. Dar cine sa-l judece? Competent este unul dintre cele doua completuri de cinci ale ICCJ.Conform Legii 304/2004, pana sa fie modificata, ele erau stabilite la inceputul anului, prin tragere la sorti, in sedinta publica, de presedintele sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Conform modificarilor recent intrate in vigoare, prin legea 207/2018, "la inceputul fiecarui an, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere aproba numarul si compunerea completurilor de cinci judecatori".Legea de procedura este de imediata aplicare, dar nu retroactiveaza. Deci daca norma spuneacela va fi momentul in care norma se va aplica. Daca am aplica-o de acum, ar insemna ca un complet de cinci intrat in paine in septembrie ori va functiona doar trei luni, ori va functiona un an si trei luni, ambele variante anormale.Asa cum mandatul lui Petre Lazaroiu continua la CCR in baza unei norme valabile la numirea in functie, desi declarata neconstitutionala intre timp, la fel completurile de cinci in functie isi termina anul, iar cand legea spune, adica la inceputul anului, vor fi numite unele noi in baza noii reglementari.Dar Liviu Dragnea nu vrea asta. Unul dintre completuri, condus de Iulian Dragomir, cu dl Pistol in compunere, ar fi mai "prietenos", dupa cum s-a vazut in cazul Cosma trimis in mod straniu la rejudecare. Dar celelalt, cu Ionut Matei in componenta, e cosmarul oricarui infractor.Side renumitul domn Terhes, care vegheaza din SUA antijustitia.E o ironie in faptul ca, dupa ce nu l-a lasat sa "moara" pe inspectorul sef Netejoru, adica sa raspunda pentru neregulile majore din raportul de audit pe 2016, dna Tarcea ar putea sa nu fie lasata sa traiasca de acelasi inspector sef Netejoru., care prevede posibilitatea pensionarii magistratilor dupa 20 de ani de cariera indiferent de varsta.Sigur ca e o alegere, nu o obligatie, dar PSD a avut grija sa creeze o atmosfera irespirabila in sistemul judiciar. Magistratii vor fi prinsi intre doua menghine.Pe de-o parte,. Ca numai jumatate dintre ele sunt confirmate de CSM si instantele de judecata nu se mai uita nimeni. Magistratii sunt hartuiti si tinuti sub presiune. Pe de alta parte,pentru al carui regulament, intocmit de Oana Haineala, din informatiile mele, se duc lupte grele in CSM, pentru ca este de o rara ticalosie.Este atat de usor sa faci o plangere pentru orice, nu neaparat coruptie, impotriva unui magistrat, plangere care se transforma intr-un dosar, care in mana unui pluton de executie devine arma perfecta de anihilare sau macar de santaj.Asta mai ales dupa ce PSD isi va pune si in functia de procuror general, la fel ca la DIICOT, un om sigur, poate tot un anchetator de capite incendiate ca dl Banila.Si cand se va goli ICCJ sa vedem cine va mai intra in completurile de trei sau de cinci, cate procese vor fi reluate de la zero pe motiv de schimbare a componentei din cauza pensionarii si cat vor dura procesele. Asta pana cand vor intra in paine judecatori promovati pe repede inainte, dupa cum doresc doamnele rosii din sectia de judecatori a CSM.Dar Liviu Dragnea nu a pus ouale in acelasi cos.E clar acum de ce dl Netejoru trebuia sa ramana in fruntea Inspectiei Judiciare cu orice pret si dl Drangea s-a ocupat personal de acest lucru, facand presiuni publice asupra ministrului Toader pentru a emite ordonanta care a repus in functie conducerea Inspectiei dupa expirarea mandatului, o ordonanta neconstitutionala din foarte multe puncte de vedere.iar acum, decontul fiind mai aproape ca niciodata, va distruge tot ce e de distrus pentru a nu intra la puscarie. Iar de intors o condamnare cu executare a ICCJ nu prea se poate decat daca omori fie legea, fie institutia. De preferat, desigur, amandoua.