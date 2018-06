Dancila: Cred cu tarie in nevinovatia lui Dragnea. Premierul acuza ca Romania nu e stat de drept

Ziare.

Sefa Guvernului spune, intr-un comunicat remis de PSD, ca decizia arata ca in Romania justitia e arbitrara si pune la indoiala democratia, sustinand ca "intr-un stat democratic incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justitie"."Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in acord cu regulile Constitutiei., iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, altii nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va mentine si dupa recursul din apel.- aceasta este singura atitudine corecta pentru respectarea prezumtiei de nevinovatie, asa cum ne cere Comisia Europeana, prin Directiva 2016/343., Directivele Europene si standardele Comisiei de la Venetia, care garanteaza toate prezumtia de nevinovatie.Guvernarea PSD - ALDE ramane unita, obiectivele noastre, angajamentele noastre, determinarea noastra raman aceleasi. Vom realiza programul de guvernare si vom duce pana la capat angajamentele pe care ni le-am asumat in fata cetatenilor, uniti si puternici in fata tuturor piedicilor puse de cei care nu doresc binele acestui popor".Comunicatul este semnat Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD.Joi, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive. Vezi aici ce au spus judecatorii si ce sentinte au primit ceilalti 10 inculpati in dosar . Deciziile nu sunt definitive, pot fi atacate cu recurs.Pentru fals intelectual Dragnea a fost achitat, in unanimitate. Insa instanta a decis sa contopeasca sentinta de acum cu cea de 2 ani din Dosarul Referendumului, urmand ca Dragnea sa execute 3 ani si 6 luni de inchisoare. Decizia de aceasta data nu a fost luata in unanimitate. Exista o opinie separata de achitare pentru instigare la abuz in serviciu, cea la care face referire Viorica Dancila.Instanta a decis ca Dragnea si alti inculpati sa plateasca prejudiciul din acest dosar.