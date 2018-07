Danilet sesizeaza CSM pentru ca Dragnea sustine ca a discutat cu un ofiter din serviciile secrete despre influentarea judecatorilor sai (Video)

Foto: captura video Antena3

Cristi Danilet: Daca e o minciuna, CSM sa apere reputatia judecatorilor. Daca e real, sa inceapa procedurile judiciare

Ziare.

com

Acuzatiile la adresa completului de judecata care l-a condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare au fost facute la Antena3, liderul PSD sustinand ca presedintele Klaus Iohannis ar fi direct implicat in condamnarea lui. "Este un ofiter, nu-i dau numele, pentru ca sunt totusi un om de caracter, care mi-a zis ca a participat intamplator la o discutie cu niste sefi din niste institutii si care au zis: 'Domn'ne, deocamdata am rezolvat doar un judecator, dar lucram in continuare'. Eu nu-i dau numele, dar este militar si daca tine la onoarea militara si n-are mize mici, si nu vrea sa stea cu piatra asta pe inima toata viata, poate ar fi bine sa iasa sa spuna lucrul asta, pentru ca maine i se poate intampla lui acest lucru", a declarat Liviu Dragnea uitandu-se teatral in camera care il filma, pentru ca mesajul sau sa ajunga la interlocutorul virtual.Intrebat daca e vorba despre un ofiter din serviciile secrete, Dragnea a raspuns: "Da", fara sa mentioneze numele vreunuia dintre serviciile secrete. De asemenea, intrebat direct daca e vorba despre un ofiter in rezerva, liderul PSD a raspuns: "NU".In aceste conditii,a decis sa sesizeze oficial Consiliul Superior al Magistraturii si Inspectia Judiciara, cerand sa faca verificari cu privire la doua aspecte."Primul aspect, grav:. Cand a avut loc? Unde? In ce temei legal? Cine a mai fost de fata? Care sunt institutiile unde se discuta acest caz? De ce participa un ofiter de informatii la acea intalnire? Ce scop avea acea intalnire? Aici ar trebui sa intervina CSM pentru a atrage atentia asupra institutiilor statului in legatura cu implicarea voluntara a unor ofiteri in discutii si analize despre justitie", sustine magistratul.Al doilea aspect este "mult mai grav", afirma Cristi Danilet, si anume "declaratia cum ca unul dintre judecatorii cauzei ar fi fost influentat in solutia sa"."In aceste conditii,Daca totul a fost o, trebuie ca CSM sa iasa public sa arate acest lucru, iar independenta completului de judecata si reputatia profesionala a fiecarui membru al completului sa fie aparate! Daca cele relatate sunt, sa inceapa de urgenta procedurile judiciare: penale, impotriva celor care au facut instigare la abuz in serviciu (sau santaj ori poate dare de mita); disciplinare sau chiar penale, daca exista magistrati influentati", afirma judecatorul Cristi Danilet.Sesizarea magistratului a fost deja inregistrata.In ciuda referirilor insistente si acuzatiilor aduse in mod repetat de Liviu Dragnea la adresa fostei sau actualei conduceri a SRI sau a SPP, presedintele Camerei Deputatilor nu a fost niciodata audiat in comisia parlamentara de control al SRI, cu toate ca un membru al comisiei a solicitat insistent acest lucru.Astfel, desi deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu a solicitat oficial prezenta lui Dragnea la comisie, pentru ca acesta sa spuna tot ce stie, colegii de alianta ai liderului PSD s-au opus de fiecare data prin vot, asa ca Liviu Dragnea nu a fost niciodata chemat la audieri, singurele lui declaratii fiind facute la televizor.Mai mult, deputatul USR a dezvaluit ca Liviu Dragnea a semnat el insusi un protocol secret cu serviciile, in timpul mandatului de ministru al Dezvoltarii, si a cerut public explicatii si desecretizarea documentului, insa nu a primit niciun raspuns.