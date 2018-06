DNA a atacat decizia ICCJ de condamnare a lui Liviu Dragnea. Procurorii cer o pedeapsa mai mare

Acuzatiile DNA

Procurorii DNA care au atacat decizia instantei supreme cer majorarea pedepsei de trei ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu si condamnare si pentru a doua acuzatie, cea de instigare la fals intelectual, pentru care Liviu Dragnea a fost achitat, potrivit Digi 24.Urmeaza, cel mai probabil, ca si avocatii lui Liviu Dragnea si ai celorlalti inculpati din dosar sa faca la randul lor apel.Primul termen al apelului va fi stabilit, cel mai devreme, in aceasta toamna, in functie si de momentul in care magistratii de la ICCJ vor veni cu motivarea din dosar.In 21 iunie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual.Procurorii DNA cerusera o pedeapsa de sapte ani si jumatate de inchisoare.Ceilalti inculpati in acest dosar au primit inchisoare cu suspendare, cu exceptia fostului director executiv al DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, condamnata la trei ani si sapte luni de inchisoare cu executare. In cazul fostei sotii a lui Dragnea, Bombonica Prodana, se constata incetarea procesului penal si se aplica o amenda administrativa de 1.000 de lei.Decizia instantei supreme nu este definitiva, putand fi atacata la completul de cinci judecatori.Procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, a fost reluat de la zero de catre ICCJ in 3 octombrie 2017.In acest dosar, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata in 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fiind acuzat alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman.Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii."In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma", arata DNA.