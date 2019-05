Dragnea afla daca intra in puscarie. Procesul angajarilor fictive, pe intelesul tuturor

Sfarsit de cariera?

Principalele probe

Acuzatiile DNA

S-a prescris falsul intelectual?

Bombonica Prodana a scapat

Sentinta cu suspendare pentru secretare

Inculpatul cheie

"Legea tacerii"

Decizia din acest caz urmeaza sa fie data de un complet format din 5 judecatori: Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Encean. Luciana Mera se pensioneaza incepand cu 1 iunie, asa ca o posibila amanare a sentintei ar putea fi anuntata doar pana la aceasta data.Sentinta in faza de fond a procesului a fost data in majoritate, doi magistrati au fost pentru condamnare, Constantin Epure si Geanina Arghir, iar unul pentru achitare, Stefan Pistol.O condamnare in acest dosar inseamna sfarsitul carierei politice pentru seful Camerei Deputatilor si al celui mare partid politic din Romania. In cazul in care Liviu Dragnea este gasit vinovat, cel mai probabil ar fi condamnat la o pedeapsa cu executare in penitenciar, in contextul in care el mai are o sentinta definitiva de 2 ani cu suspendare primita in Dosarul Referendumul.Politicianul mai are un dosar, in faza de ancheta, la DNA, unde este cercetat ca ar fi in spatele societatii Tel Drum, firma abonata la contracte publice, acuzatii negate vehement de Dragnea.a analizat care sunt acuzatiile DNA in acest caz, care sunt principalele probe, cine sunt ceilalti acuzati din acest dosar si cum s-a desfasurat procesul de la Inalta Curte. Cine a scapat de probleme in acest caz, inculpatii care au recunoscut faptele si cei care le neaga.Sursele de documentare ale acestui articol sunt marturiile inculpatilor din sedintele de judecata de la Inalta Curte, prima decizie de condamnare si rechizitoriul DNA.Dragnea a fost acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii Directiei de Protectie a Copilului Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (51 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (46 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii."Timp de 8 ani si jumatate si 4 ani si jumatate, nimeni nu a vazut ca cele doua secretare lipseau de la munca? In conditiile in care daca alti functionari lipseau 10 minute erau sanctionati!", spunea procurorul DNA, la ultimul termen din proces, pe 20 mai.Acuzatiile oficiale: instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. In faza de fond a procesului, Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz in serviciu (decizie data in majoritate) si achitat pentru instigarea la fals (decizie data in unanimitate).Procurorii DNA au cerut in timpul procesului o pedeapsa mai mare pentru instigare la abuz si condamnare pentru instigare la fals intelectual.Avocatii lui Dragnea au cerut in primul rand achitarea pentru ambele infractiuni. In cazul infractiunii de instigare la fals intelectual, aparatorii sustin ca s-ar fi prescris, aspect contrazis de DNA.Alaturi de Liviu Dragnea, alte zece persoane au fost trimise in judecata in acest dosar, printre care Bombonica Prodana, fosta lui sotie, cele doua secretare PSD, dar si fosti sefi de servicii si directii din cadrul Protectiei Copilului Teleorman.a scapat de procesul penal pentru abuz in serviciu, dupa ce a primit o amenda de 1.000 de lei.Ea a achitat prejudiciul produs prin fapta care i se imputa, in cuantum de 34.339 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de cele doua secretare PSD, Adriana Botorogeanu - 22.560 lei si Anisa Niculina Stoica - 11.779 lei.Acuzatiile privesc perioada in care aceasta a fost coordonator de complex de servicii destinat copilului si familiei (3 martie 2008 - 1 august 2008), cat si sef serviciu secretariat (3 iulie 2009 - 1 august 2010) la Directia Copilului Teleorman.Portita de scapare a Bombonicai Prodana a fost un articol din Codul Penal care a fost in vigoare din octombrie 2010 pana in mai 2011. Acesta prevedea ca in cazul unor anumite infractiuni economice, daca inculpatul plateste prejudiciul, se poate aplica o pedeapsa doar cu amenda.Cele doua secretare PSD din acest dosar au recunoscut acuzatiile. Ele au primit, pe fond, sentinte blande pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la fals intelectual.- 1 an de inchisoare cu suspendare.- 2 ani de inchisoare cu suspendare.Un alt sef de serviciu din cadrul DGASPC Teleorman, care a recunoscut acuzatiile, Nicusor Gheorghe, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.Alti 5 sefi de servicii si de directii din cadrul DGASPC Teleorman au fost condamnati la sentinte de 3 ani cu suspendare.Un caz special este al Floarei Alesu, fosta sefa a Directiei de Protectia Copilului Teleorman, judecata pentru abuz in serviciu si fals intelectual. Ea a fost condamnata in faza de fond la 3 ani, 7 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare in penitenciar, chiar daca a recunoscut acuzatiile.Motivul:mai avea o condamnare, intr-un alt dosar, de 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta.Dupa cum am aratat, fosta sefa a Protectiei Copilului Teleorman a recunoscut acuzatiile si a spus ca motivul pentru care le-a mentinut in functii pe cele doua secretare a fost ca urmare a interventiilor facute de Liviu Dragnea.De altfel, deoarece declaratiile lui Dragnea si Alesu se contraziceau, Inalta Curte a organizat o confruntare intre cei doi, o procedura judiciara extrem de rar folosita in aceasta instanta.La ultimul termen din dosar, Alesu si-a sustinut pozitia. Ea a a inceput sa planga in ultimul cuvant. Femeia a spus ca nu a avut nicio legatura cu angajarea celor doua secretare PSD si ca a fost nevoita sa le mentina in functie.De altfel, aceasta teza, ca toti angajatii din DGASPC si Consiliul Judetean Teleorman stiau despre situatia celor doua secretare PSD, dar nu au zis nimic, a fost imbratisata si de completul care a dat deciziile pe fond in acest dosar."Sa nu spuneti nimic", "sa taceti", "stati in banca voastra", "tacerea este de aur", "sa va vedeti de treaba voastra" - erau sfaturile pe care angajatii Consiliului Judetean Teleorman le primeau de la sefii lor, atunci cand intrebau de ce doua secretare de la PSD erau angajate la DGASPC.Marturiile acestora apar in motivarea din acest caz care are aproape 500 de pagini.