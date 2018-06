Dragnea exclude OUG, dar anunta sesiune extraordinara pentru Codurile Penale: Trebuie sa se grabeasca procedura!

Ziare.

com

Intrebat daca este exclusa in acest moment aceasta procedura, el a raspuns: "Da"."Voi ati spus. Eu stiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu totii si am spus si spun in continuare ca trebuie sa se grabeasca procedurile (de adoptare a modificarilor aduse Codurilor Penale - n.red.), pentru ca s-a intarziat foarte mult. O sa facem o sesiune extraordinara, dar nu putem face o sesiune extraordinara toata vara. Si atunci o sa cer astazi, si eu, si domnul Tariceanu celor din comisie (Comisia Iordache - n.red.) sa inchida odata Codul Penal, sa mearga la votul final, dupa care intra in circuitul obisnuit", a spus liderul social democratilor, luni, in Parlament.Jurnalistii au insistat cu intrebarea, amintindu-i lui Liviu Dragnea de declaratia de vineri, dupa CEx, cand a dat de inteles ca va trece Codurile, dar si alte legi importante prin ordonanta de urgenta "Maniera pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corecta in Parlament s-a dovedit ca a fost una gresita, pentru ca in Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea in proceduri normale, dezbateri si promulgare. Orice lege e atacata, retrimisa, doar-doar sa nu se mai puna in practica, sa dea jos Guvernul si sa distruga PSD si majoritatea parlamentara", a spus presedintele Camerei Deputatilor, vineri, dupa ce a anuntat ca nu demisioneaza nici din fruntea partidului, dar nici din functia de presedinte al Camerei Deputatilor Iata aici mai multe detalii: Dragnea da de inteles ca va trece Codurile si alte legi importante prin ordonanta de urgenta "Nu. Am vorbit de faptul ca noi am respectat absolut toate termenele. De fapt, le-am lungit si lungit si lungit si nu e cazul", a fost raspunsul dat luni de liderul PSD la insistentele jurnalistilor.Totusi, chiar daca presedintele partidului a exclus varianta unei OUG pe Codurile Penale, Niculae Badalau, liderul PSD Giurgiu, a spus, luni, ca e posibila adoptarea Codurilor prin ordonanta, insa acest lucru nu este posibil fara Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE."OUG ar fi mai practica, dar nu se poate face fara sprijinul celor din ALDE", a declarat Badalau.Insa Tariceanu chiar luni dimineata a exclus si el aceasta varianta : "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta pe modificarea Codurilor. Scoateti din discutie. Va spun oficial, vom merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. Nici pe asumarea raspunderii. Mergem pe calea dezbaterii parlamentare".In UDMR, lucrurile sunt impartite. In timp ce liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat luni ca formatiunea din care face parte nu sustine modificarea Codului Penal prin OUG, mentionand totodata ca aceste proiecte legislative importante trebuie sa treaca prin Parlament, deputatul UDMR Marton Arpad, membru al Comisiei Iordache special infiintate pentru modificarea Legilor Justitiei si Codurilor Penale, considera ca adoptarea unei ordonante de urgenta pentru reglementarea abuzului in serviciu ar putea fi "justificata"