Dragnea ramane seful PSD: "Statul paralel" va fi zdrobit. Merg pana la capat, voi fi mai radical! (Video)

Dragnea a spus ca la Inalta Curte a avut loc o executie in masa. Cat despre viata sa publica dupa acest verdict, el a spus ca ramane seful PSD si al Camerei Deputatilor si ca va merge pana la capat mai ferm si radical pana va zdrobi "statul paralel".El a dat de inteles si ca modificarile la Codurile Penale nu vor fi trecute prin Parlament, sustinand ca asta a fost greseala sa mare.Declaratiile le-a facut la finalul a cinci ore in care a discutat in biroul sau de la Camera cu liderii social-democrati.- Gabriela Firea le-a spus jurnalistilor ca nu s-a discutat despre suspendarea lui Klaus Iohannis si ca despre sustinerea lui Gabriel Vlase la sefia SIE se va discuta intr-o sedinta ulterioara.- Dupa declaratie Dragnea nu a mai stat de loc la discutii cu jurnalistii care doreau sa afle ce inseamna cand spune ca va fi mai radical.- Despre proces si sentinta de ieri, va spun cateva informatii pe care publicul e bine sa le stie. Am fost tarat in acest dosar pe baza a doua declaratii, a doua doamne inculpate in dosar (secretarele PSD, n.red.).- Ieri am asistat la o executie in masa, au trebuit sa fie condamnati 9 oameni ca sa se justifice si condamnarea mea.- Un judecator care a rezistat a facut opinie separata si ma vede nevinovat.- In ceea ce priveste pozitia mea, am avut discutii in CEx cu mandatele pe masa. Fiecare coleg si-a exprimat liber parerea si sustinerea si mi-au cerut in unanimitate sa nu am o abordare personala a acestei situatii pentru ca mai importante decat mine sunt stabilitatea tarii, a guvernarii, indeplinirea fiecarei prevederi din programul de guvernare si stabilitatea partidului.- Au spus ca nu putem sa ezitam in a duce la capat lupta pe care am inceput-o, de normalizare a Legilor Justitiei si a Codurilor Penale, si de destructurare a acestui sistem ocult.- In aceste conditii eu le-am spus ca nu am nicio ezitare, am spus-o si in fata a sute de mii de oameni la miting ca am de gand sa merg pana la capat.- Am stiut ca mitingul va mari presiunea pe completul de judecata pentru ca acel miting i-a speriat foarte tare. Acel miting a contribuit la condamnarea mea.- Le-am spus ca obiectivele mele raman aceleasi. Programul de guvernare sa fie pus in practica, si va fi pus, iar statul paralel sa fie zdrobit si va fi zdrobit.- Imi cer iertare miilor de romani care unii stau in puscarie pe un articol neconstitutional, altii sunt tarati in tribunale pe baza aceluiasi articol sovietic si altii sunt tarati pe la DNA si alte mii sau zeci de mii nici nu stiu ca au dosare.- Imi cer iertare ca s-a lungit atat de mult elaborarea Codului Penal. Probabil ca nu o sa ma ierte.- Maniera pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corecta in Parlament s-a dovedit ca a fost una gresita pentru ca in Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea in proceduri normale, dezbateri si promulgare.- Orice lege e atacata, retrimisa, doar doar sa nu se mai puna in practica, sa dea jos guvernul si sa distruga PSD si majoritatea parlamentara.- Decizia mea e foarte ferma. Raman la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capat si le voi duce. Raman si in conducerea majoritatii parlamentare alaturi de Tariceanu. Nu va trece motiunea de cenzura.- In schimb vom fi mult mai fermi si mai radicali cu tot ce trebuie sa facem. Nu ma sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahontu, nici Kovesi, nici Oprea, nici Basescu, nici Ponta, nici altii.- CEx a dat un comunicat in care anunta sustinerea pentru Dragena in toate functiile politice detinute de acesta la conducerea partidului si la conducerea Camerei Deputatilor din Parlamentul Romaniei. Totodata, este anuntata sustinerea si pentru Guvernul Dancila."Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este garantul politic al realizarii programului de guvernare si principalul factor de stabilitate al guvernarii si al majoritatii parlamentare", se arata in comunicatul conducerii PSD.Liderii social-democrati se angajeaza si sa faca "in procedura accelerata" toate demersurile privind adoptarea modificarilor la legile justitiei si a codurilor penale.- Dupa aproape 5 ore, discutiile s-au incheiat si urmeaza ca Dragnea sa faca declaratii, anunta Antena3.- Intre timp, liberalii au cerut public nu doar demisia lui Dragnea, dar si a premierul Viorica Dancila si a ministrului Justitiei Tudorel Toader pentru ca, din functiile pe care le ocupa, au atacat sistemul judiciar. Ba chiar Dancila a pus la indoiala faptul ca Romania ar fi stat de drept.- Deja au trecut mai bine de 3 ore de cand Dragnea discuta cu unii lideri PSD in biroul sau, desi CEx-ul trebuia sa inceapa la ora 16:00. Jurnalistii prezenti in Parlament spun ca este clar ca social-democratii doresc ca nimic din ce discuta sa nu ajunga la presa. Se pare cele 3 mari teme discutate sunt sutinerea pentru Liviu Dragnea, daca voteaza sau nu numirea vicepresedintelui PSD Gabriel Vlase la sefia SIE, dupa ce acesta a fost nominalizat de Klaus Iohannis si daca demareaza sau nu suspendarea sefului statului.- Surse politice citate de televiziunile de stiri afirma ca social democratii vor vota in cadrul CEx pentru sustinerea lui Liviu Dragnea.- Cu toate ca la aceasta ora era programat sa inceapa Comitetul Executiv National al PSD, sedinta intarzie. Asta pentru ca Liviu Dragnea a adunat mai multi lideri PSD, simpatizanti ai sai, si discuta cu ei de mai bine de doua ore in biroul sau.- Un colaborator al USR s-a fotografiat vineri, la usa grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor, inainte de reuniunea Comitetului Executiv National al formatiunii, cu un banner pe care scria "#Fara penali in functii publice"."Domnul Dragnea este un condamnat penal si trebuie sa plece din toate functiile publice pe care le detine. Este condamnat in doua dosare, in unul fiind condamnat definitiv", a declarat Laurentiu Dinca, potrivit Mediafax.- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a transmis un mesaj social democratilor inaintea CEx, afirmand ca trebuie sa decida daca sunt cetateni ai Romaniei sau sunt iobagi pe mosia lui Dragnea."Astazi, PSD-ul trebuie sa aleaga intre Liviu Dragnea si Romania, intre a fi fidel Romaniei sau a ramane slugile lui Liviu Dragnea, trebuie sa aleaga intre a face zid in jurul unui om condamnat o data si care a mai fost condamnat o data sau a servi cetatenii romani care i-au trimis in Parlament", a spus Orban.sisunt alti social democrati aflati la aceasta ora in biroul lui Dragnea.- Ministrul Fondurilor Europene,, si-a exprimat, din nou, sustinerea fata de Liviu Dragnea, afirmand ca pana la decizia finala a instantei exista prezumtia de nevinovatie."Sunt convinsa ca Dragnea va actiona ca si pana acum in interesul tarii, nu trebuie sa demisioneze si trebuie sa continue efortul de a guverna bine", a declarat Rovana Plumb, inainte de a intra in biroul lui Dragnea.Intrebata care este diferenta dintre cazul 2015, cand Dragnea a demisionat dupa ce a fost condamnat in dosarul Referendumul si cel de acum, Rovana Plumb a spus "contextul politic". "Nu mi-as fi dorit ca dupa 28 de ani de la Revolutie sa straim momente in care ura sa fie atat de vizibila", a subliniat Robana Plumb.atunci cand a vorbit cu jurnalistii. Intrebata de ce este atat de afectata, ministrul a spus ca este om inainte de toate si asa a fost educata."Sunt afectata pentru ca inainte de a vorbi despre orice fel de functie, inainte de a vorbi despre responsabilitate, sunt om si asa am fost educata.Suntem o echipa in jurul lui", a spus Rovana Plumb.- Si premierulparticipa la discutiile cu Dragnea, informeaza televiziunile de stiri.- Potrivit Digi, 24, in biroul liderului PSD se afla Ministrul Apararii,, vicepremierulsi liderul PSD Arges,- Mai multi lideri PSD au venit in biroul lui Liviu Dragnea, pentru a discuta cu acesta inaintea Comitetul Executiv National.*************** Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual.Decizia instantei supreme nu este definitiva.